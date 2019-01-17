Hayat kurmak insan hayatının en önemli başlıklarından biridir. Hayat kurmak cümlesinin içinde ise evlilik vardır. (Synastry) Sinatri hesaplarında uyuma yani ikili ilişkilerde eşler kader çarklarında birbirlerine uyumlumu diye bakılır. Astrolojinin önemli başlıklarından biri haline gelen bu konuya genelde evlilik neden yürümüyor noktasında başvuruluyor olsa da aslında artık bilgi çağında güzel günlerinde gökyüzünün desteğini arkasına almak isteyenler, güzel günlere getirmek isteyenler de var. Gezegenlerin konumlarına hemen hemen herkesin artık bilgi olarak ulaştığı bugünlerde aslında bilinmeyen, kendi içinde bin bir kapısı vardır. Her bilgi gibi bazı bilgiler de sancıyla ortaya çıkar.

Atacağınız imzanın, edeceğiniz duanın bir ömür boyu sürmesi dileği ile…

Kına gecenizden davetiye dağıtığınız günden ya da nişanınızdan daha önemli olan ne? Eminim ki atacağınız imza, yapacağınız seremonilerin de üstündedir. Bu sebepledir ki sadece size uygun olan tarihi değil eşinizle sizi destekleyen Güneş ve Ay pozisyonlarını göz önünde bulundurarak bu kararı alın.

Ay: Ay, tüm dinlerde dini günlerde yeniay fazı ile bilinir. Yeniay'dan hemen sonra büyüyen faza nikahınızı getirin. Bu evliliğiniz için büyük bir anlam taşıyor olacak. Çiftlerin ruhsal olarak birbirlerinden hiç kopmayacakları anlamına gelir.

Güneş: Yaşamınızdaki bu büyük adımı, Güneş'in güçlü olduğu bir tarihe getirin. Güneş geçişi olmasın mesela ya da tutulma…

Venüs: Venüs gerilemesi de olmasın ama Venüs'ün güçsüz olduğu bir burçta da evlenmeyin. Örneğin; Venüs Akrep veya Koç burcundayken atacağınız imzanın sert bir evliliğiniz olacağını ifade eder. Venüs Boğa veya Terazi'de hareket ettiği günlere getirirseniz hayat yolunda hangi zorluk olursa olsun nikahınızın güçlü sevgi bağları da olur.

Merkür: Tabi ki Merkür gerilerken evlenmeyin çünkü Merkür gerilemesi, iletişimin en problemli olduğu döngüyü temsil eder. Evlilikte kendini ifade etmek zorlaşır.

2019 'da bu aylarda evlenmeyin!

· 6 Ocak Oğlak burcunda Parçalı Güneş Tutulması

· 21 Ocak Aslan burcunda Ay Tutulması

· 2 Temmuz Yengeç burcunda Tam Güneş Tutulması

· 16 Temmuz Oğlak burcunda Ay Tutulması

· 26 Aralık Oğlak burcunda Güneş Tutulması

Evliliğinizi Merkür Retro'suna getirmeyin!

· 5 Mart -28 Mart 2019 Retro Balık burcunda

· 7 Temmuz-1 Ağustos Retro Aslan burcunda başlıyor, Yengeç burcunda bitiyor.

· 31 Ekim-20 Kasım Retro Terazi başlıyor, başakta devam ediyor.

Venüs zora sokmasın dikkat edin!

· 20 Nisan – 15 Mayıs 2019 Venüs Koç burcunda…

· 08 Ekim- 1 Kasım 2019 Venüs Akrep burcunda





Astrogündem; Güneş, Ay düğümlerinin yakın markajından çıkarmıyor. Bu seyir Almanya ve Rusya liderleri arasındaki gerilime tanıklık edebileceğimizi işaret ediyor. Uluslararası siyaset bugünden itibaren daha da hareketlenebilir. Finans ve borsa hareketliliği ise tüm dünyanın gündemi olacak. Yüz yılın en uzun tutulması ateş burcunda gerçekleşmek için gün sayıyor.

KOÇ: Bugün çok ısrarcı olduğunu görebilirsin. Çevrendeki kimsenin düşüncelerini eleştirmesine tahammül edemiyorsun. Kapı dışarı göstermek zorunda kalacağın diyaloglar yaşanabilir. Her şeye rağmen sinirlerine hâkim olman gerekebilir. Uzun zamandır konuşmaktan kaçtığın bir konu bugün karşına gelebilir.

BOĞA: İşinle ilgili aksaklıklar, geç saatlere kadar mesaileri seni fazlasıyla yordu. Zoru başarmak için sınırlarını daha da zorlamaya devam ediyorsun. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, rekabetçi duygulardan sıyrılmak adına ortamlardan uzak durmak isteyebilirsin. İlişkinde kendine zaman ayırmak istemen sebebiyle biraz uzak kalmayı tercih edeceksin.

İKİZLER: Güvenli sularda yüzmek isterken kendine dair tedbirler alıyorsun. Risk içeren, seni huzursuz bırakan, fazla sorumluluk gerektiren işlerde destek bekleyeceksin. Becerikliliğin ve hırslı yapınla birçok işin altından kalkman takdir toplayacaktır. Gün içerisinde uzun zamandır merakla beklediğin haberi alacaksın.

YENGEÇ: Bugün senin için hareketli geçecek. Yorgunluğunda üstüne eklenince senin için işyeri daha bir çekilmez hale gelebilir. Başkalarının üzerinde bıraktığın izler uzun süre konuşulacak etkilerde olacak. Bugün eski bir iş arkadaşına yardımda bulunabilirsin. Üstündeki ağırlığı atmak için kendinde bir yenileme sürecine girmelisin.

ASLAN: Moralinin daha yüksek olduğu bir gün seni beklemekte. Son günlerde iş yerinde yaşadığın anlaşmazlıkları tatlıya bağlayacaksın. Küs durmayı sevmeyen bir yapın olduğu için uzatmaktan hoşlanmıyorsun. Alım-satımla ilgili geçmişten bir haber alabilirsin. Kendi işini yapan bir Aslan burcuysan, uluslararası platform ve tanıtımlarda yer alabilirsin.

BAŞAK: Güne biraz uykusuz uyanabilirsin. Bu durum dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Çalışan bir Başak burcuysan, bilgisayarında oluşabilecek hasara karşı yedeklemeni mutlaka almalısın. Gün içerisinde borçlarını tahsil edebilirsin. Yaşadığın sorunların üstesinden gelirken sevdiğin insanların sana olan güvenlerinin sarsıldığını görebilirsin.

TERAZİ: Kararlarını hayata geçirmek için doğru bir gündesin. Detaylara önem verişinden dolayı aksaklıkları da rahatça fark edeceksin. Enerjinin artmasıyla etkileyici konuşmalar yapabilir, bazı iş arkadaşlarının kıskançlıklarını görebilirsin. Senin iyiliğini düşünen insanların yanında olması sana güç verecek.

AKREP: Maddi sorunlarını düzeltmiş olman kendine olan güvenini de tazeledi. Yaptıklarını düşünmeye zamanın olmayabilir. Ama yarım kalan işlerin için biraz daha acele etmen gerekecek. Eğer konu kariyerin ise yeni arayışların için çözüm buluyorsun. Rahatlığın senin için çok önemli olduğundan sorumluktan kaçmamaya özen göstereceksin.

YAY: Bugün kendini çok rahat ve huzurlu hissediyorsun. Bakış açının olumlu olması da çevrenin çok hoşuna gidecek. Arkadaşlarının sana bir sürpriz yapması da keyfine keyif katacaktır. Eski sevgilinden gelecek haber üstünde durgunluk yaratabilir. Onu tekrar görmek istediğin halde yaşadıklarından dolayı uzak durmayı tercih edebilirsin.

OĞLAK: Sesini, yazını, görüşmelerini yayınlamak için ilginç bir fırsat günü olabilir. Her zamankinden daha fazla dikkatli ve başarılı olmak arzusundasın. Çalışma hayatındaki görevlerinin, sorumluluklarının artmasıyla beklediğin pozisyona yaklaşıyorsun. Kariyerine adapte olduğun için çevrende olan olayları gözden kaçırabilirsin.

KOVA: Bugün sakarlıklar başına küçük kazalar açabilir. Bu anlamda ani hareketlerden kaçınmalı, daha itinalı davranmalısın. Artık zor günlerin geride kaldığını görmelisin. İkili ilişkilerinde ise detaylara çok önem veriyorsun. Çalışma ortamındakilere karşı bazen fedakârlığını abarttığının farkında olmalısın. İyi niyetin bazı kişiler tarafından kullanılabilir.

BALIK: Hayatında birçok şeyi planladığın yavaş yavaş harekete geçmen gerekiyor. Erteledikçe isteklerinden uzaklaşabilirsin. Eğitimle ilgili bazı planlarını gerçekleştirmek istiyorsun. Buna yönelik bir adım atabilirsin. Çalışan bir Balık burcuysan, çalışmalarına rahatlıkla hız kazandıracaksın. Bir arkadaşının sana söylediği sırrın ortaya çıkması bütün gözleri sana çevirebilir.