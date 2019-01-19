2019 yılının baş döndürücü gücünü sanırım hepimiz hissettik. Herkesin farklı dilden konuşmasına tam alıştık derken kimsenin kimseyi dinlemediğini görmek ortak dertlerimiz arasına girmiş bulundu. Bir de üstüne havadan mıdır sudan mıdır tutulmadan mıdır diyeceksiniz herkeste bir kötü söylem, ağır eleştiri, kırıcılıktan çok daha öte yıkıcı söylemler hatta davranışlar her geçen gün yaşadığımız gezegeni sarıp sarmalıyor gibi! Dünyanın kafasını karıştıran, yaşadığımız gezegenin katmanını adeta soyan Ay Tutulması işlerin iyice raydan çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor. Güzelliği ile baş döndüren Ay, kıpkırmızı renge bürünüp tutulmaya bugünden itibaren 48 saat sayıyor. Peki işler daha mı kötü olacak? Hayır, aslında hepimiz birbirimize bu işin kurdu benim havası vermeye çalışırken, egoların nerelerde olduğunu göstereceğiz. Bunlar neden olacak sorunuzun da cevabını vermek isterim. Dünya yeni bir kolektif bilince girecek. Toprağın altından tarih çıkarken, uzayın bilinmeyenlerine eş zamanlı ulaşılacak. Bu döngüyü geçmiş ile geleceğin sentezi gibi düşünün. Kaybeden büyük kaybeder, bugünlere tutunan ise büyük kazanır demek istiyorum. Peki bu büyük lafların kimlerin hayatında büyük kırılmalar olarak göreceğiz derseniz, Ay Tutulması ülkemizde gözlemlenmeyecek ancak gözlemlenecek ülkelerde toplumlara mâl olmuş isimleri seçerek hepimize gözlemleme şansı verecek. Dünyaca ünlü birkaç isimden bahsetmek istiyorum sizlere.

2 Mayıs 1975 doğumlu Uranüs'ü Akrep, burcu Boğa olan David Beckham evliliği ile değil akla gelmez davranışları, konuşmaları hatta inançları ile ilgili dünya basınında konuşulacak.

Madem İngiltere'yi size devamlı yazıyorum, dünya gündeminde bolca yer alacağını iddia ediyorum o zaman 21 Nisan 1926 doğumlu burcu Boğa, Uranüs'ü Koç olan II. Elizabeth'in sağlığı ile ilgili haberler artık gizlenemeyecek. Hatta bir gecede dünya gündemine düşeceğiniz, yaşamı ile ilgili büyük bir kamuoyu oluşacağını söylüyor anın haritası.

6 Mayıs 1961 burcu Boğa evlenmesi olay, konuşmaları olay George Clooney'in ise evliliğinde kara bulutların dolaştığını duyabiliriz.

28 Nisan 1974 burcu Boğa doğduğu yıl zor olan Penelope Cruz ise kendi skandallarının kraliçesi olacak. Sadece ilişkileri değil, açıklamaları ve savunduğu değerler bile tartışılacak.





Astrogündem; Venüs, mücadele gezegeni Mars'la 120'lik oluştururken; bu dönem başlayan projelerin zahmetsizce ve kolayca başarıya ulaşabileceğine vurgu yapıyor. Bugün yeni ticari anlaşmalar gündeme gelirken, uluslararası ticaret birliklerinin kurulduğuna da şahit olabiliriz. Sağlık sektöründe yasal düzenlemeler doktorları gündeme getirecek.

KOÇ: Bugün birçok işi başarabilirsin. Nelerin üstesinden geldiğini gördükçe kendine olan güvenin aratacaktır. İşine motive olduğun zaman kimsenin söylediklerine kulak asmıyorsun. Kendi işini yapıyorsan, vergi, kredi gibi ödemelerde bazı açmazlarla karşılaşabilirsin. Sağduyulu ve pratik çözümler üreteceksin.

BOĞA: Sergilediğin çocukça davranışlarla çevrendeki kişilerden tepki almana neden olabilir. Sürekli kendi isteklerin doğrultusunda hareket etmen, senden uzaklaşmalarına sebep olabilir. Bugün hareketlerini kontrol altına almadığın takdirde arkadaşlarınla da gerginlik yaşayabilirsin. Eleştiri yapmaktan uzak durmalısın.

İKİZLER: Bir sorunun olmadığı halde içinde bir karamsarlık var. Bunun yaratanın aslında sen olduğunu çok iyi biliyorsun. Çevrendekilerin seni mutlu etmek için yaptıklarından bile bugün memnun olmayabilirsin. Kariyerin açısından seni motive edecek haberlere karşı daha istekli görünmelisin.

YENGEÇ: İşindeki yoğunluk sebebiyle hangi işe yetişeceğini düşünerek panik yapabilirsin. Sabah saatlerinde bu telaşlı tavırların öğleden sonra işini planlamış olman sayesinde rahatlamana yardımcı olacaktır. Son zamanlarda bazı eleştirilere maruz kaldığın için bugün iletişim gücünle seninle ilgili olumsuz düşünceleri tek tek ortadan kaldırabilirsin.

ASLAN: Yaptığın işten memnun olmadığını her fırsatta dile getirirken bugün işyerinde göreceğin haksızlıklar üzerine tuz biber olabilir. İş değişikliği ile ilgili ani bir karar vermeden uygun fırsatları beklemen daha yararlı olacaktır. Aile şirketinde çalışan bir Aslan burcuysan, ortaklıklar gibi konularda bazı pürüzler yaşanabilir.

BAŞAK: Kafanın karışık olduğu bugünlerde kimsenin sana karışmasını istemiyorsun. Hatta mecbur olmasan konuşmak bile istemiyorsun. Yaşadığın gerginlikler de seni hassas hale getirmiş olabilir. Bugün olayların üstüne gitmek yerine kendini işine vermen daha yerinde olacaktır. Güçlü olarak nitelediğin insanlarla aranın tekrar eskisi gibi olması, sana yeni iş kapılarını aralayabilir.

TERAZİ: İşyerindeki monotonluktan sıkıldığın halde zorunluluklar elini kolunu bağlıyor. Fakat bugün alacağın haberleri değerlendirmen senin için yeni yollar çizebilir. Harcamalarında planlı ve disiplinli olman gerektiğini sen de biliyorsun ama uygulamaya gelince zorlandığında aşikâr. Toplu para gelişleri, yaklaşık bir aydır geçirdiğin ufak çaplı mali krizi hafifletebilir.

AKREP: Kaygılarından kurtulman çevrendekileri daha net görmeni sağladı. Geleceğinle ilgili kafanda bazı şekillendirmeler yaparken, bugün gelecek bazı haberlerde sana farklı yollar sunabilir. Eğer kurumsal bir yerde çalışıyorsan, bugünden itibaren kendini bulunduğun gruptan sıyırmayı başaracaksın.

YAY: Bugün inatçılığını fazlasıyla gösteriyorsun. Eleştirilere karşı kırgınlığını sürdürerek, arkadaşlarının ortamı yumuşatmalarına bile izin vermiyorsun. Kendinin de haksız olabileceğini düşündün mü hiç? Her zaman senin istediklerin olmayabilir. Paranı idareli kullanıyorsun ama bugün bazı ihtiyaçların için harcamalar yapman gerekecek.

OĞLAK: Hayatını etkileyen kararları verme aşamasında olabilirsin. Kimseye danışmadan bildiğini okuyorsun. Bu durum yakınlarının sana karşı tepkilerinde değişiklik yaratabilir. İşinden memnun olmayan bir Oğlak burcuysan, kendi işini kurmak için hangi alanlara yönelip eğitim alacağını araştırabilirsin.

KOVA: Yaşadığın sıkıntıların birer birer ortan kalkması, senin için zorlu bir sürecin bitişini işaret etmekte. Rahatlamanın verdiği mutluluk çevrendekiler tarafından da hissedilecektir. Banka ödemelerinden dolayı biraz kısıtlandığını düşünüyorsun. Ancak kendine ve yapacaklarına olan inancın tam.

BALIK: Bugün alacağın sürpriz bir telefon ile şaşırabilirsin. Günün güzel enerjisine uygun davranmak, sana iyi gelecektir. İşinle ilgili detaylar aklına takılsa da kendiliğinden çözüleceğini görebilirsin, panik yapmana gerek yok. Eline biraz para geçebilir. Hemen birkaç ödemeni yapmak için acele edebilirsin.