21 Ocak 2019 günü Ay, Aslan burcunda tutulurken gökyüzünde kocaman bir Dolunay göreceğiz. Ama tutulmayı bizim ülkemizden seyredemeyeceğiz. Ay adeta Aslan burcunun kapısında tutulacak desem abartmış olmam sanırım. 0 derece Aslan burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması, Güneş'i de Kova burcunun kapısından daha içeri girerken karşılayacak. Güneş ve Ay birbirlerine meydan okurken pozisyonları 0 derecede olacak. Güneş, Oğlak burcundan çıktıktan birkaç saat sonra Ay tutulması başlayacak. Peki diğer gezegenler ne yapıyor olacak. Mars 13 derece Koç burcunda, Satürn 13 derece Oğlak'ta birbirlerine 90'lık yaparken güç gösterisi yapmaktan da geri kalmayacak.

Ocak ayı, bin bir kapıya açılımı olan ay niteliği taşıyor. Kadersel ve karmik tutulmaların sabit burçlarda sonuncusunu yaşarken yavaşça yanımıza yaklaşacak. Sonradan hepinizi yorumlayacağı ani ve keskin olayları ardı ardına getirebilir. Şimdiden belirtmeliyim ki arenaya inen devlet adamları birçok tarihi olaya imza atacak. Sebebi ise dünya gündemine vakıf olan liderlerin hemen hemen hepsinin 1946 – 1959 yılları arası doğumlu olması. Bu da demektir ki natal haritalarında Plüton'u Aslan burcunda. Yani liderlerin Plüton'un üstünde gerçekleşecek tutulmanın, gördüğünüz görebileceğiz birçok lidere ne türlü kararlar aldıracak ya da birbirilerine ne tür misillemeler yapacak derken hepimizi birer siyasetçi yapacağından hiç şüpheniz olmasın.

1999 tutulmasına vurgu yapan sabit burçlardaki son tutulma aslında karmik konuları ele alacak. Sebebi sadece 17 yıl aradan sonra hayatımızın 2,5 yılına mâl olan tutulmalar değil, bir de üstüne Mars, Jüpiter, Satürn ve Neptün kendi burçlarında hareket edecekler. Mealini hemen söyleyeyim. Kendi yönettikleri burçta seyri aleme dahil olurken, tıpta hem buluşlar hem de büyük bir karmaşa yaşanacak anlamına geliyor. Bir de tabi hepimizin yakından bildiği teorik olarak gözlemediğimiz çıplak gözle seyredilen ülkelerde doğa olayları da gözlemlenebilir ve uçak kazaları söz konusu olabilir. Teknolojiyi, bilimi, ilaç sektörünü yakından ilgilendirecek günler diyor ateş tutulması. Bu saydığım alanlarda dünya devi markalar önümüzdeki günlerde dev açılımlar yapıyor gibi gözükse de toplu çıkarımlara tabi yaparak konuşulacaklar. Özellikle ihaleleri ve büyük kredi çekecek firmaları ya da kurumların da işine çomak sokacak ateşe teslim olmuş Ay Tutulması.





Astrogündem; Venüs-Neptün 90'lığı hedefine ünlü isimleri alıyor. Özellikle daha önce benzer konularla gündeme gelen isimlerin yine aynı olaylarla magazin gündeminde görebiliriz. Bugün sosyal medya mecralarının hızına yetişmekte zorlanacağız. Bugün teknoloji adına tutuk bir gün olacak.

KOÇ: Bugün Güneş, hava burcuna geçiş yapıyor. Çevrende şüpheli davranışlar sergileyen insanlar olduğunu düşünüyorsun. İşlerin istediği gibi gitmesini istiyorsan insanların ne yaptığına biraz olsun takılmaman gerekiyor. İçindeki kaygıyla baş etmen gereken bir dönemdesin. Planlarının bozulacağını düşünmekten uzak durmalısın.

BOĞA: Ay'ın konumu akrabalar, aile, yakın dostlarla iletişimini artıracak. Uzun zamandır görmediğin kişilerle görüşebilir, geçmişi yâd edebilirsin. Geçmişi düşünürken korktuğun şeylerin aklına gelmesi seni ürkütebilir. Unutma geçmişteki senden hiçbir şey kalmadı. Dolayısıyla aynı hataları yapman mümkün değil.

İKİZLER: Bugün Güneş, hava burcuna geçiş yapıyor. Haftanın son gününde hissettiğin bu halsizliği Ay'ın konumuna borçlusun. Harcamalarında programlı davranmaya özen göstermelisin. Bugün iletişim konusunda ilerlemeler var. Eğer mesleğin medya, halkla ilişkiler ve bu tarz bir şey ise zekânı da devreye sokuyorsun.

YENGEÇ: Haklı olduğun konularda devleşiyorsun. Biri söz verdiğinde kafana fazla takıyor, içinde büyütüyorsun. Kimsenin aklına muhtaç olmadığın gerçeğini ispatlamak için daha ne yaşaman gerekiyor bir düşün. Bugün çevrendekileri analiz etmek sana iyi gelecek.

ASLAN: Bugün Güneş, karşıt burcuna geçiş yapıyor. İletişimle ilgili sözlerini tartmaya ihtiyacın var. Ay'ın konumu cüretkâr ve gergin olma eğilimini daha da artıracak. Kısa zamanda çok iş yapmak isterken mevcut işlerini bozmamaya özen göstermelisin. Kendi işini yapan bir Aslan burcuysan daha çok çalışman gerektiğini göreceğin muhasebe hesaplarıyla karşılaşabilirsin.

BAŞAK: Uzak ülkelerle ilgili bağlantılarından bugün bol bol haber alabilirsin. Alacağın teklifler geleceğini çok ilgilendiriyor. Bu dönemi iyi değerlendirmelisin. Kendini eksik görmekten artık vazgeç. Son zamanlarda kendine yaptığın yatırımları fark etmen gerekiyor. Dışarda duyduklarından etkilenmek yerine sevgilin ile bizzat konuşmak isteyebilirsin.

TERAZİ: Haftanın sonu gününü çalışarak geçirmek zorunda kalabilirsin. Sosyal hayatında yükselişe geçmene neden çok şey var. Ancak bugün fevri hareketlerin ve konuşkanlığın yorucu etkilere neden olabilir. Taleplerini iletirken biraz daha mantıklı ve sağduyulu olmanı öneririm.

AKREP: Birlikte çalıştığın insanlarla iletişiminin yoğunlaşacağı bir gün. Ay'ın konumu analiz etme yönünü ortaya çıkıyor. İyi bir konuşma ile birçok sorunun üstesinden geldiğini bilen mantığa sahipsin. Özellikle ilişkisi olmayan bir Akrep burcuysan sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol etmeni tavsiye ederim. Ancak unutmaman gereken bir nokta var.

YAY: Bugün sevdiğin insanlardan yardım alırken kırıcı olmamaya özen göstermelisin. Bir yandan da şefkat dolu sözler duyabilirsin. Hiç tahmin etmediğin biriyle ilişki beklemediğin halde ondan yakınlık görebilirsin. Bol bol gülmeni ve ilişkilerinde esnek bir tavır sergilemeni sağlayabilir. Yeniliklere karşı duruşun net bırak bazı konular olurunda gelişsin.

OĞLAK: Geçmiş senin için geleceğin aynası. Dolayısıyla birlikte olduğun kişinin işi çok zor. Geçmişinden kurtulup kurtulamadığını öğrenene kadar sınavlar yapmaya devam edeceksin. Bazen küçük krizler yaşarız ve bunu çözene kadar sadece o konuyu düşünürüz. Buraya kadar hiç sorun yok fakat sorunla karşı karşıya kalınca hayatı durdurmana ne demeli?

KOVA: Bugün Güneş burcuna geçiyor. Doğum günün kutlu olsun. Ailenden bir yakınının senden borç istemesiyle ekonomik durumunda biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Konu sevdiklerine yardım etmek olunca varını yoğunu ortaya koyuyorsun. Merhametli bir yapının olması sebebiyle bugün sevdiklerine karşı daha naif olabilirsin.

BALIK: Bugün içinden hiçbir şey yapmak gelmeyebilir. Kimsenin sana dokunmaması için kendi kabuğuna çekilebilirsin. Bu şekilde davranışların sevdiklerinin dikkatini çekecektir. Senin sıkıntını öğrenmek için sana baskı yaptıklarını düşünerek ağır tepkiler vermekten kaçınmalısın. İlişkisi olan ya da evli bir Balık burcuysan, değer verdiğin kişiyle aranızdaki kıskançlık krizi büyüyebilir.