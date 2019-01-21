2019 yılına gümbür gümbür başlamamıza sebep olan Ay tutulmasından 'En çok kimler etkilenecek?' derseniz, buyurun...



KOÇ:

14 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorsanız sizi bambaşka bir süreç bekliyor. İşinizi, kariyerinizi, emeklerinizi farklı yönlere döndürebilirsiniz. 1970-1984 yılları arasında doğduysanız; hayatınızı şekillendirecek bir tutulmadan geçiyorsunuz.



BOĞA:

Bu dönem ihtiyaçlarınıza yönelmenizi sağlayacak. 1970-1984 yılları arasında doğan bir Boğa burcuysanız; çocuklarınız ya da kardeşlerinizin eğitim çevresi, arkadaş seçimleri konularındaki memnuniyetsizliğinizi çözebilirsiniz.



İKİZLER: Tutulma ile yakın çevrenizi merkezinize alıyorsunuz. İletişim evinizi yakından ilgilendirmesi sizi bir adım ileriye taşıyacak. Yalnızsanız, evleneceğiniz insanla tanışabilirsiniz.



YENGEÇ:

Tutulmanın etkisi ile bazı konuları tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Alacaklarınıza odaklanacaksınız.



ASLAN:

Ay tutulması; mal paylaşımı, tazminat gibi gelişmeleri hızlandırabilir. Tutulmalar, 19 yıl boyunca sizden artık uzak olacak.



BAŞAK:

Ay tutulması geçmişe dair konuları gündeminize getirebilir. Hayatınızdaki 19 yıl önceye dayanan konulardan, yaralardan sıyrılacaksınız.



TERAZİ:

Geçmişte yaşadığınız ilişkilerinizi şifalandırma imkanınız olacak. Aşk konusunda yaşadığınız hayal kırıklığı bitecek.



AKREP:

Bugünden sonra farklı bir tutulma aksına giren gökyüzü, size önceliklerinizi hatırlatacak. Daha rahat para harcamak isteyeceksiniz.



YAY:

Aklınızdan geçenleri söylemekten çekinmeyeceksiniz. Sizi zorlayan kişilerden de uzaklaşacaksınız.



OĞLAK:

Ay tutulmasıyla evinizin düzenine, çalışma şartlarınızın iyileşmesine kafa yorabilirsiniz. Spor ve egzersiz, yaşamınıza dahil olabilir.



KOVA:

Yeni kararlar alıp yeni girişimlerde bulunacağınız bu süreci çok iyi değerlendirmelisiniz. İlişkinizi gözden geçirebilirsiniz.



BALIK:

Ay tutulması sizi biraz yoracak ama hiç ummadığınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.



ASTROGÜNDEM

Bu gece Aslan burcunda yılın ilk Ay tutulmasına şahit olduk. Bu gökyüzü olayı tüm dünyayı etkisi altına alırken, ünlü isimlerin ani kayıplarını duyabiliriz. Uçak veya tren kazaları da dünyanın derdi olabilir. Uluslararası şirketlerin büyük skandalları deşifre olurken, tutulmanın gücünü 24 saate hissedeceğiz.



