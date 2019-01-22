Güneş, dün Kova burcuna geçerken ayağının tozu ile tutulmaya eşlik etti. 20 Ocak'ta seyrini değiştiren Güneş, bizim için sürprizler hazırlıyor. Geleneksellikten uzak yaşayacağımız bu süreçte teknoloji en iyi dostumuz olacak. Çevremizde egolu, bencil olarak adlandırdığımız kişilerin dahi kolektif bilinçle hareket ettiğini görebiliriz.

Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs'tür. Yazılarımda köşemden sık sık devrim gezegeni Uranüs'ten bahsettim. İçinizden her yıl Güneş, Kova'ya geçiyor diye geçirebilirsiniz. Ancak bu sefer gökyüzünde durum biraz daha farklı. Güneş, Kova burcunda hareket ederken, devrim gezegeni Uranüs de yavaş yavaş burç değiştirmeye hazırlanıyor. Bu durum akla hayale sığmayan olayların da başlangıcını işaret ediyor. Otomasyon, doğalgaz, enerji, yapay zekâ sizin için ne ifade ediyorsa, hangi ülkede varsa işte orda büyük olaylar başlayacak.

Değişime direnen zihinler, kalpler bir bir yenilenirken, devrimler üst üste yaşanacak. Sıra dışı bir gezegen tarafından yönetilen değişimi, sorgulamayı, mizacı temsil eden Kova burcunun ruhunu hepimiz derinden hissederken, kaderin bir kez daha bizim için planları olduğunu fark edeceğiz. Önümüzdeki günlerde 28 derece ateş burcunda hareket eden Uranüs'le; Akdeniz'de birbirine kafa tutan uluslara şahit olabiliriz. Bir yandan Mars-Uranüs kavuşumu yaşanırken, yedi yıldır bir şekilde didişen Çin ile ABD de sıcak günlerden geçecek diyor devrim gezegeni. Savaş gezegeni yaklaştıkça, güneş 'Ben de varım' dedikçe oyun büyük, didişme kaçınılmaz olacak.

Zodyak'ın devrim burcu ile devrim gezegeninin hiyerarşisi teknolojiye olan ilgiyi de artıracak. Bu süreçte teknolojik yenilikleri, uzayın bilinmezliği ve astroloji de konuşulacak.

Sürekli yeniliğe ayak uydurma çabası içinde hareket ederken, hayatımızın yönünü de değiştireceğiz. Hepimiz kendi sınırlarımızı belirleyecek ve bu sınırlar çerçevesinde hareket edeceğiz. Eğer bu satırlarımı okurken içinizden 'Daha neler olacak?' diye geçiriyorsanız Güneş'in Kova burcundaki seyrini bekleyin ve görün derim.







ASTROGÜNDEM

Venüs-Jüpiter kavuşumu sürpriz haberlerin işaretini verirken, bol kazançlı günler yaşanacağını işaret ediyor. Ekonomik verilerde değişim başlarken, kazanan ile kaybedenin yer değiştirdiğini göreceğiz. Bugünlerde Avrupa'nın karışık günlerine tüm dünya seyirci olmaya devam edecek.