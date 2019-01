Gezegenlerin seyrinden bu kadar bahsederken Merkür'den bahsetmezsem olmaz değil mi? Hoyrat ve bir o kadar da asi gezegen, bugünden itibaren 10 Şubat'a kadar Kova burcunda hareket edecek. Tabii bu esnada Güneş'in de desteğini arkasına alacak ve hayatımızın iletişim ile ilgili olan her bölümüne şöyle bir dokunup geçecek. Tabii ki yalnızca Kova burçlarının hayatına dokunmayacak. Sabit burçları yani Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarına inanılmaz gelişmeler yaşatırken, bu dinamik sürece gelişmeleriyle hepimizi dahil ediyor. Zekanın, iletişimin temsilcisi Merkür, Kova burcundaki seyriyle etkilerini yeni bir alandan hayatımıza getirirken; hem zihnimizin, hem de teknolojinin hızına yetişmekte zorlanacağız.



TARAFSIZLIK

Şimdi pratik çözümler zamanı. İnatçılık, ben bilirim tavrı sahneden inerken, hepimiz derinden bir oh çekeceğiz. Geçerliliği olmayan düşüncelerin yanı sıra artık yük olan kişilerle de yollarımız ayrılacak. Ben böyleyim demek yerine alternatif düşüncelerle sınırlarımızın dışına çıkacağız. Peki herkes mi böyle olacak derseniz; tabii ki hayır. Dünyanın öğretilerine zihnini kapatan, teknolojinin yeniliklerini hayatına entegre edemeyen her kurum, kuruluş ve kişi oyun dışı kalacak. Adaletli olmanın, olaylara objektif yaklaşmanın, hatta ve hatta tarafsız olmanın aslında ne kadar da önemli olduğunu fark edeceğiz.



ZORLANACAĞIZ

Merkür'ün Kova burcundaki seyri hiç bitmese mi dediniz? Hepimiz güzel şeyler olsun, güzellikler yaşayalım istiyoruz ancak bir taraftan da biliyoruz ki hayatın matematiği bu şekilde değil. Bu süreçte zihnimizi toparlamakta zorlanacağız çünkü aynı anda birden fazla düşünce içinde kaybolacağız. Aklımızın almayacağı bilgilere erişeceğimiz bu süreçte evrenin sandığımızdan çok ama çok daha büyük olduğunu da fark etmemize neden olan gelişmelerle karşılaşacağız.



ASTROGÜNDEM

İletişim gezegeni Merkür'ün Kova burcuna geçmesinin yanı sıra aynı zamanda bugün Ay-Plüton 120'liği gerçekleşecek. Anlaşma yoluna giden iki çekişmeli ülke arasındaki gelişmeler dünya basınında yer alabilir. Bugünden sonra Akdeniz ve Yunanistan konuşulurken, bugün depremi de konuşabiliriz.