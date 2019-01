12 burç vardır ama aynı burçtaki insanlar aynı karakterde değildir. Ancak burçların bazı özellikleri vardır ki, o burca mensup herkes o özellikleri taşır. Bu özelliklere beraber bakalım...



KOÇ: Esprilerinizle hayatı eğlenceli hale getirmekten keyif alırsınız. Monotonluktan hoşlanmaz, her anınızı değerlendirirsiniz.



BOĞA: Yaşam içerisinde kurduğunuz düzen sizin için çok önemlidir. Verdiğiniz mücadelelerle, hayatınızı bir dengeye oturttuktan sonra kendinizi daha da güvende hissedersiniz.



İKİZLER: Konuşkan, arkadaş canlısı ve oldukça hareketli bir yapıya sahipsiniz. Sizin hayat içindeki ritminiz aslında hayata, insanlara dahil olmaktan ve öğrenmekten geçiyor.



YENGEÇ: Samimiyete, nezakete ve güvenmeye aşırı derecede bağlısınızdır. Siz, kalıcı dostlukların insanısınız. Her zaman gündelik hayatın akışını kolaylaştırırsınız.



ASLAN: Yaşamın hemen her alanında gösterişiniz, cesaretiniz ve gururlu haliniz ön plandadır. Aklınıza koyduğunuzu yapmaktan geri kalmazsınız. Yüreğinizi ortaya koyduğunuz her şeyi hakkıyla yapmaya çalışırsınız.



BAŞAK: Hayata karşı farklı bir pencereden bakıyorsunuz. Her detayın sizi beslediğini düşünmeniz, daha da titiz davranmanızı sağlıyor.



TERAZİ: Zarif, ince düşünceli ve uyumlu bir yapıya sahipsiniz. Herkese derin bir saygınlık ve titizlikle yaklaşırsınız.



AKREP: Sizin kolay kolay değiştiremeyeceğiniz kurallarınız ve prensipleriniz var. Ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz, güçlü adımlarla ilerlemenizi sağlar.



YAY: Bağımsızlığınıza düşkün olmanızdan dolayı kısıtlanmaya gelemezsiniz. İçsel enerjinizi korumak adına, hayata iyimser bakarsınız.



OĞLAK: İçinizde başarı azmi yatar. Disiplinli ve güçlü davranarak, en iyisini yaparsınız.



KOVA: Dostluk sizin için çok önemlidir. Değişime ve farklı fikirlere açık oluşunuz sayesinde, ikili ilişkilerde zorlanmazsınız.



BALIK: Hayatınıza dahil olan her insana karşı titizlikle yaklaşırsınız. Manevi duygular olmazsa olmazınızdır.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Merkür kavuşumu teknoloji ve bilim alanındaki olumlu gelişmeleri işaret ediyor. Tıp adına bilim insanları açıklamalar yaparken, bugünden itibaren NASA'dan hiç duymadığımız gerçekleri duyabiliriz. Aynı zamanda hayallerin nasıl aşılabileceğine hep beraber şahit olacağız.