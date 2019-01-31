Bugün, dünya devi iki markayı konuşmaya ne dersiniz? Günümüzde en çok ciro sahibi olan bu iki markayı gelecekte pek de parlak günlerin beklemediğini işaret ediyor gezegenlerin seyri. Biz bugünlerde bu iki markanın geleceği olur mu, olmaz mı diye konuşurken; 2026 yılından sonra yaşanan her şeyi hayretle izleyeceğiz. Buyurun size Coca Cola'nın ve Zara'nın geleceği… Aslında ağrı kesici olarak, mideye iyi gelsin diye bir eczacının kocakarı ilacı olarak icat ettiği kahverengi şurup, hemen hemen hepimizin evine giren, dünyada günde 1 milyon şişe satılan bir ürün haline geldi. Coca Cola, 18'nci yüzyılın sonunda hisseleri satılarak 19'uncu yüzyılın başlarında alkol yasakları sayesinde daha da hızlı büyümüştü. Birinci Dünya Savaşı'nda kaderi el değiştiren ve 20'nci yüzyılda ise Pepsi'ye kafa tutan Coca Cola'nın 21'inci yüzyılı başladığından çok daha ilginç bir şekilde bitireceğini söylesem, bugün inanmakta güçlük çekebilirsiniz. Neptün-İkizler döngüsünde kurulan Coca Cola, 2026'ya kadar itibarına itibar katarken; 2026'dan sonra büyük sonun başlangıcı sürecine girecek diyor Neptün'ün Koç burcuna geçişi! Belki size 2030 çok uzak ama bugünlerde dünya starlarını bile tavlayan bu marka için uzak olmayacak. Dünyanın en zengin ikinci kişisi Amancio Ortega Gaona'nın natal haritasında, Neptün'ü 14 derece Başak burcunda. Çok sayıda fabrika kuran Amancio Ortega, Zorba adlı ilk mağazasını 1975'te Neptün-Yay burcundayken açmış. Ortega ve eşinin en sevdiği filmden adını alan mağazanın ismi kısa süre sonra Zorba'dan Zara'ya dönüştürülmüş. 'Hız her şeydir' diyen Neptün'ü Başak olan Amancio Ortega, ketum tavırlarıyla zirveye tırmanırken, Uranüsyen Boğa'da doğmuş ve şimdilerde ise Uranüs döngüsünden geçen nice büyüklerden yalnızca biri. Çalışmaktan ve yeni fikirler duymaktan asla korkmayan Zara'nın kurucusu bu zengin tonton, 21'inci yüzyılın baş döndürücü gücüyle baş edecek mi sizce? Kesin bilinen şu ki; belki ortaklık görmeyecek ancak 2023'ten sonra Zara el değiştirirken, Amancio Ortega'yı hatırlamayacağız bile.



ASTROGÜNDEM

Satürn-Neptün 60'lığı, başarısı gölgelenen insanlara yeniden şans vereceğini işaret ediyor. Ünlü isimler mercek altına alınacak. Bugünlerde çeşitli sebeplerle işlerine ara vermek zorunda kalan dünyaca ünlü isimleri, tekrar ekranlarda görebiliriz. Bu durum bizi geçmişe götürebilir.



