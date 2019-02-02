2019'da kaderin yeniden yazılacağını anlatan gezegen hareketleri aslında 7'den 70'e hepimizi sarıp sarmalamış durumda. Kimi bu günlerde garip olaylar yaşıyor, kimi ise küllerinden yeniden doğuyor. Ama biliyoruz ki artık hiç kimse eskisi gibi davranmıyor, hissetmiyor. Özellikle Plüton'u Başak ve Neptün'ü Yay olanlar için hayatın şifreleri asıl şimdi çözülüyor. Kim bunlar derseniz; 1960– 69 yılları arasında doğanlar (Plüton'u Başak) ve 1970–1984 yılları arasında doğanlar (Neptün'ü Yay). Bu yıllar arası doğanların, burçları ne olursa olsun algıları ve sevme şekilleri değişiyor. Geçmiş yaşamlarına inat çok daha marjinal kararlar alıyorlar. 1969'dan 1984'e kadar doğan tanıdıklarınız hayatınızın neresinde duruyorsa inanın bugünden sonra çok daha farklı bir bölüme taşınacak. Çevrenizde tıpkı Brad Pitt gibi 1963 doğumlu birileri varsa, yeniden küllerinden doğacak. Ama geçmişi dağınık bırakmayacak. Satürn-Yay aksından geçerken dünyanın en ünlü evliliğinin içinden bir anda çıkan ve ithamlara maruz kalan Brad Pitt, sadece aşkı ile gündeme gelmeyecek; eski eşinin defterini dürmek için de büyük bir atak yapacak. Çünkü eski eş, onun gibi aynı jenersayon gezegenlerini barındırmadığı gibi Güneş'leri karşıtlık yapıyor. 1975 doğumlu İkizler burcu Angelina Jolie'den bahsediyorum. Bu iki ünlü ismin bir araya gelmeden büyük bir düelloya tutuşacaklarından hiç şüpheniz olmasın. Jüpiter'den destek alan 1963 doğumlu Plüton'u Başak olan Brad Pitt; büyük bir skandal koparacak. Anlayacağınız; çevrenizdeki, hayatınızdaki tüm 1960 kuşağı doğumlular bildiklerini, sakladıklarını bir bir anlatacak. Aslan tutulmalarından bahsedip Aslan burcu Charlize Theron gibi diğer bir dünya starının Brad Pitt'e aşık olması size göre tesadüf değil, bana göre ise yıl tesadüf değil. 'Ne demek istiyorsun?' derseniz, kişi Brad Pitt de olsa haritalarındaki jenerasyon gezegenleri uzlaşıyor. Bu aşkın reklam olmadığını, aralarındaki çekimin burçların uyumundan kaynaklandığını söyleyerek iddiamı ortaya atarım.





ASTROGÜNDEM

Mars-Plüton 90'lığı; bazı aile şirketlerinin konforlarında birtakım radikal kararlar alabileceklerine işaret ediyor. Özellikle hem ticaret hayatında aktif olan, hem de magazin gündeminden düşmeyen bazı ünlüler isimlerinden söz ettirirken, onların maddi kayıplarını da konuşacağız.



