Gönüllerin sahibi Venüs, 4 Şubat itibari ile Oğlak'ta arz-ı endam edecek. Bu allı pullu seyir, 1 Mart'a kadar devam edecek. Aynı zamanda 4 Şubat akşamında, hava burcunda gerçekleşecek tutulmaya da destek verecek. Gezegenler; hayatımızı bir o tarafa bir bu tarafa sallarken, Venüs'ün Oğlak burcundaki seyri, bizim de bir kalbimiz olduğunu hatırlatacak. Venüs'ün Oğlak burcundaki seyrinde en çok kendimizi seviyoruz. Gönlümüz iyileşmek için çabalarken, kendisini çok iyi hissedemeyeceği bir burca geçiş yapan aşk gezegeni, hayatımıza yeni bir boyut kazandıracak. Beklentilerimiz ve beğenilerimiz değişirken, kendimizi de şımartmaktan geri kalmayacağız. Hepimiz buna değeriz, değil mi? Yaşamına güç katmak isteyenler burada mı? Gönlünü huzura erdirmek isteyenlere 1 Mart'a kadar fırsatlar sunan gökyüzü, 'Aman kendinizi sevmenin sınırlarını aşmayın' diyor. Venüs hepimize iyi gelecek ancak kalbini ego ile besleyenler için oldukça zor bir süreç olacak. Aşkın gezegeni, 1 Mart'a kadar toprak grubunun öncü burcunda hareket ederken, 'Kendinize, işinize yatırım yapın' da diyor. Eğer bir türlü birikim yapamıyorum diyorsanız, gökyüzünün size müjdesi var; Venüs'ün Oğlak burcundaki seyri bu anlamda en büyük destekçiniz olacak. Disiplin burcu olarak bilinen Oğlak burcu etkisindeki bir Venüs ile karşı karşıya kalacağız. Peki bu süreçte neler yaşayacağız?



KISKANÇLIKLAR ARTACAK

Ciddi konuşmalar yapacağız. Sevdiğimizi çok net bir şekilde ifade edecek, sevilmediğimiz yerde bir saniye bile durmayacağız. Eğlenmekten geri kalmayacağız. Kendi sorunlarımıza öncelik vereceğiz. Para harcamakta sınır tanımayacağız ancak harcadığımız kadar da biriktirme peşinde olacağız. Kıskançlığımız daha da artacak ancak karda yürüyüp izimizi belli etmeyeceğiz. Ortak kararlar almaktan çekinmeyeceğiz.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Chiron ile iletişim kuruyor, Venüs- Oğlak burcuna geçiyor. Özellikle birçok kıtada eş zamanlı toprak hareketleri yaşanabilir diyor gezegenlerin seyri. Bugünden sonra ülke yönetimleri; sosyal medyadan para kazanan dünyaca ünlü kişilere kafayı takacak.



