Yeni Ay, bugün akşam saatlerinde Kova burcunda meydana gelecek. 'Bu oluşumun burçlara etkisi ne olacak?' derseniz hep beraber görelim...
Koç: Hedeflerini belirlemende sana fayda sağlayacak.
Kendini daha net bir şekilde ifade edeceksin. Burcunda son günlerini geçiren Uranüs, aklına orijinal fikirler getiriyor.
Boğa: Yeni Ay, beklentilerini gerçekleştirmen için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu gösterebilir.
Eğitim ve benzeri konularda başarı kazanıyorsun.
İkizler: İletişim anlamında dönüşümlerle dolu bir Yeni Ay seni bekliyor. Kopuk ilişkiler, kardeşler, taşınma, iş değişimi gibi konularda radikal kararlar alabilirsin.
Yengeç: Yılın en orijinal Yeni Ay'ı olaylara bakış açında sana rasyonellik katarken, kendine olan güvenini de geri kazanmanı sağlıyor.
Aslan: Yeni Ay, sana maddi ve manevi kazanımlar sunuyor.
İlişkinde ters giden konular gün yüzüne çıkıyor.
Başak: Yeni Ay'ın etkisi ile geçmişin tozlu sayfalarını kurcalarken, omuzlarındaki yük kalkıyor. İş ilişkilerini yeniden gözden geçirmene sebep olabilir.
Sağlığa dikkat!
Terazi: Kendi alanlarını korumak için girişimlerin artabilir.
Ticaret ile uğraşan bir Terazi burcuysan, bu Yeni Ay girişimlere açık olanları destekliyor.
Akrep: Kendi beklentilerine odaklanıyorsun. Son yıllarda başına gelenler bir yana, yeni anlaşmalar ve ticari konular gündeme gelebilir.
Yay: Yeni Ay işin ile ilgili her türlü yoğunluğun üstesinden gelmene sebep olurken, yurt dışı bağlantılar, artabilir. Seyahatler ön plana çıkabilir.
Oğlak: Daha keskin ve katı yanların ortaya çıkarken, dağınık ve dikkatsiz çalışanlara karşı davranışların dikkat çekecek.
Kova: Yeni Ay burcunda meydana gelirken, parasal anlamda büyük gelişmeleri beraberinde getiriyor. İş ve meslek değişiminde cesaretin artabilir.
Bekar Kovalar şanslı olacaklar.
Balık: Durup dinlenmeni ve zihninde hayatını sorgulamanı sağlayacak.
Hızlı ve teknik konuları yöneten Yeni Ay, ilişkilerini düzenleyebilir.
ASTROGÜNDEM
Yeni Ay, Kova burcunda meydana geliyor. Uluslararası firmaların teknoloji ile sınavı başlarken, Güneş-Satürn iletişimi gizli anlaşmaların ifşa olacağını işaret ediyor. Bugün, gündemin hızına yetişmekte zorlanacağız. Finans ve borsa ise değişkenliği ile herkesi çok şaşırtacak.