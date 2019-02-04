Yeni Ay, bugün akşam saatlerinde Kova burcunda meydana gelecek. 'Bu oluşumun burçlara etkisi ne olacak?' derseniz hep beraber görelim...

Koç: Hedeflerini belirlemende sana fayda sağlayacak.

Kendini daha net bir şekilde ifade edeceksin. Burcunda son günlerini geçiren Uranüs, aklına orijinal fikirler getiriyor.

Boğa: Yeni Ay, beklentilerini gerçekleştirmen için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu gösterebilir.

Eğitim ve benzeri konularda başarı kazanıyorsun.

İkizler: İletişim anlamında dönüşümlerle dolu bir Yeni Ay seni bekliyor. Kopuk ilişkiler, kardeşler, taşınma, iş değişimi gibi konularda radikal kararlar alabilirsin.

Yengeç: Yılın en orijinal Yeni Ay'ı olaylara bakış açında sana rasyonellik katarken, kendine olan güvenini de geri kazanmanı sağlıyor.

Aslan: Yeni Ay, sana maddi ve manevi kazanımlar sunuyor.

İlişkinde ters giden konular gün yüzüne çıkıyor.

Başak: Yeni Ay'ın etkisi ile geçmişin tozlu sayfalarını kurcalarken, omuzlarındaki yük kalkıyor. İş ilişkilerini yeniden gözden geçirmene sebep olabilir.

Sağlığa dikkat!

Terazi: Kendi alanlarını korumak için girişimlerin artabilir.

Ticaret ile uğraşan bir Terazi burcuysan, bu Yeni Ay girişimlere açık olanları destekliyor.

Akrep: Kendi beklentilerine odaklanıyorsun. Son yıllarda başına gelenler bir yana, yeni anlaşmalar ve ticari konular gündeme gelebilir.

Yay: Yeni Ay işin ile ilgili her türlü yoğunluğun üstesinden gelmene sebep olurken, yurt dışı bağlantılar, artabilir. Seyahatler ön plana çıkabilir.

Oğlak: Daha keskin ve katı yanların ortaya çıkarken, dağınık ve dikkatsiz çalışanlara karşı davranışların dikkat çekecek.

Kova: Yeni Ay burcunda meydana gelirken, parasal anlamda büyük gelişmeleri beraberinde getiriyor. İş ve meslek değişiminde cesaretin artabilir.

Bekar Kovalar şanslı olacaklar.

Balık: Durup dinlenmeni ve zihninde hayatını sorgulamanı sağlayacak.

Hızlı ve teknik konuları yöneten Yeni Ay, ilişkilerini düzenleyebilir.





ASTROGÜNDEM

Yeni Ay, Kova burcunda meydana geliyor. Uluslararası firmaların teknoloji ile sınavı başlarken, Güneş-Satürn iletişimi gizli anlaşmaların ifşa olacağını işaret ediyor. Bugün, gündemin hızına yetişmekte zorlanacağız. Finans ve borsa ise değişkenliği ile herkesi çok şaşırtacak.