Hali hazırda gökyüzünde kavuşmayı bekleyen sert birleşimler var. Bunlardan biri oldukça iddialı. Nedeni ise, Mars'ın Uranüs'e yaklaşması.

Yeni Ay ise aşırı tepkisel davranışları törpüleyecek. Ilıman, anlayışlı olmamızı da sağlayacak.

Yaşamınızın herhangi bir alanı veya çalıştığınız sektör ya da firma krizdeyse, ne yöne doğru gittiğinizi görebileceksiniz.

Kaosu içimizde dindirirken, bir yandan düzen kurmamızı sağlayacak. Çevrenizde kaostan beslenen insanlar varsa, sağlık ve para konularında farklı dertlerle ilgilenmek zorunda kalabilirler.

Tutulma olmadan gerçekleşen Kova burcundaki Yeni Ay, istersek hayatımızı kolaylaştırabilir.

Mars- Uranüs açısının oluşturduğu gerilime ayak uydurmazsak, her şey daha iyi olabilir.

Örneğin; sosyal medya paylaşımlarınıza özen gösterin, mesajlarınıza karşı temkinli olun.

Yeni Ay'ın hayatımıza etkilerine bakalım...

İletişimde hızımız artabilir.

Yaşam alanlarımızı toparlayabilir.

Planları artırabilir.

Sosyal olgumuza renk katabilir. Harcamalarımız düzene girebilir.

Teknolojide eksik kalınan yanlar çözüm bulabilir.

Zam veya yükselme alabilirsiniz.

Arabanızı değiştirmeyi düşünüyorsanız bir anda fırsat çıkabilir.

Eğer kiracıysanız ya da kiracınız varsa, dert ettiğiniz konuşma düşündüğünüzden kolay geçebilir.

Yeni Ay; yaşamlara yeni bir mekanizma getiriyor, romantizmi de gerçekçiliğe taşımayı hedefliyor. Coşkuyu ve aksiyonu artırıyor. Hayatta pürüzsüz olmak için aslında önce yaşam alanlarımızı düzenlememiz gerektiğine vurgu yapıyor.

Bir yandan teknolojiye güncelleme gelirken, iletişimde hız ve beceri ve pratiklik artıyor.

Bu Yeni Ay'ın şifresi, gelecek odaklı olmak. Çocuk konusunda hayal kırıklığı yaşayanlara, tedavilerde umduğunu bulamayanlara ise tekrar cesaret ve güç veriyor.

Siz siz olun, bugünlerde hissettiklerinizi yabana atmayın.





ASTROGÜNDEM

Satürn-Neptün 60'lığı, bağımsızlık ve özgürlük ifadelerine vurgu yapıyor. Kendi içinde sorun yaşayan Fransa, bu defa farklı bir grubun isyanı ile karşı karşıya kalabilir. Avrupa'nın bitmek bilmeyen hareketliliği bugünden itibaren daha da hızlanacak. Almanya sokakları ve 1954 doğumlu Merkel yakın markaja alınıyor.