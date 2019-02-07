Bu ay, dünyayı dev bir ekrandan izliyor gibi olacağız.

Dünyanın ayarıyla kimin ya da kimlerin oynadığını daha çok merak edecek, kendimizi olayların arasındaki tarih benzerliklerini araştırırken bulacağız.

Hava elementinin kucağında olan gökyüzü, bir yandan su ve toprak elementine doğru silkelenmeye çalışacak. Bu durum; gözle görünmeyeni görmemizi, duyamadıklarımızı işitmemizi sağlayacak. Dünya liderlerini yavaş yavaş ringe indirecek.

Gerçi bu ay hiçbir lider deyim yerindeyse kroşe yemeyecek ama soğuk terler de dökecek.

Ne zaman mı? 11 Şubat'tan itibaren...

Şubat ayının eteklerinde ülkeler ve dengeler var.

Kova çağı denen sürecin ateşleyicisi olacak gökyüzü, siber saldırıları da duymaya başlayacağımızı işaret ediyor.

Bu evrede hiç rahat durmayacak olan Mars'ın, Uranüs ile ateş burcunda buluşması, hiç de sıradan olaylara gebe olmayacağını vurgulayacak.

Çünkü bu iki gezegen, bir daha Koç burcunda 2096 yılında buluşacak. Yani mevzu derin...

Zodyak'ın ilk burcunda bu kadar yıl kavuşamayacak olması, kişilerden çok ülkelere farklı hareketlilikler katabilir. Bu esnada Avrupa'da yer yerinden oynayabilir.

Ayrıca Orta Doğu'nun üzerindeki kara bulutların ne aşamada olduğuna tanıklık edebiliriz. Bu dönemde en çok konuşulanlar arasında; İsrail, Kudüs toprakları, ABD bağlamında elçilik konuları gündeme gelebilir. Gökyüzü, son yedi yıla vurgu yaparcasına dünyaya yeni bir gündem verecek.

Ülkemizin Natal haritasında Ay düğümleri, Başak-Balık aksında seyreder. 19 Şubat'ta gerçekleşecek Dolunay ise direkt Ay düğümlerini harekete geçirecek. İletişim noktasında dünyanın gözü üzerimizde toplanırken, Türkiye'nin topraklarından tarih fışkırmaya devam edecek.

Uranüs-Mars, Şubat ayında ülkemizin de gündemine farklı bir konu kazandırabilir.

Yerel yönetimleri bekleyen farklı bir konu gelişebilir.

Kulisler, adaylar, seçim sonuçları bir yana dursun; seçilen belediye başkanlarını ilgilendiren tüzük değişikliğini vurguluyor gökyüzü.





ASTROGÜNDEM

Kavuşamayanları buluşturuyor gök kubbe! Ay-Satürn 60'lığının yanı sıra Neptün ile de kavuşum yapıyor. Gökyüzü, bugünlerde özellikle çocuklar ve kadınların hukuksal haklarına vurgu yaparken, Azerbaycan'ı gündeme taşıyor. Venezuela'da yaşananların devamı gelecek diyor Chiron!