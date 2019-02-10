İletişim gezegeni Merkür'ü sanırım bilmeyeniniz yoktur. Zekayı ve kişiler arasındaki iletişimi etkileyen Merkür, bugün itibari ile Balık burcunda hareket etmeye başlayacak; ta ki 17 Nisan'a kadar. Etkisi azımsanmayacak bu anlı şanlı gezegen su grubunun değişkeninde salınırken, hepimize somut adımlar attıracak. Su misali şekillenirken, uyum sağlamak, ılımlı davranmak çok daha kolay olacak. '15 günde burç değiştiren Merkür, ne oldu da Nisan ayına kadar kalacak?' derseniz... Mart ayında geri gidecek derim. Bunu Mart ayında anlatacağım. Biz öncelikle, Balık burcunda bu kadar uzun boylu kalacak aklı yöneten Merkür ne yapacak ona bakalım. Merkür, gücünü göstermekten çekinmezken, bizler de ona ayak uyduracağız. Hayatımızda engel olarak ele aldığımız konuların üzerine gidecek, çözüm yolu arayacak ve bulacağız. Her şey bu kadar kolay mı olacak? Gezegenlerin seyri, Şubat ayı için umut vâdedici gelişmeleri işaret ederken, bizlere de toparlanma şansı verecek. Ocak ayının 21'inde yaşadığımız Ay Tutulması'nın etkileri Mart ayına kadar devam ederken, Merkür'ün gücünü hissedeceğiz. Balık burcunun hayalperest ve nostaljik yapısına bürünürken, rasyonel davranmakta zorlanacağımız konular da olacak. 'Nedir bu konular?' derseniz; eğer ticaretle uğraşıyorsanız ya da kendi işiniz varsa alacağınız kararları iki değil dört kere düşünmenizi tavsiye ederim. Hayatımızın sorumluluğunu alacağız. Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır ancak zaman zaman hikayemize farklı kahramanlar alır ve sorumluluğumuzu teslim ederiz. Merkür'ün Balık burcundaki seyrinde, hikayemizi kendimiz yazmalıyız. Hayatta bir başkasının insafına bırakılmayacak konular da vardır. Örneğin; doğruluğundan emin olmadığımız, hatta dedikodu olarak nitelendireceğimiz söylemlere hemen inanmamalıyız. Özellikle hayatımızın genelini etkileyecek bir durum varsa sağduyumuzdan uzaklaşmamalıyız. Eğer yeni bir ilişkiye başlamayı düşünüyorsanız, onun hakkında yargısız infaz yapmadığınızdan emin olun.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Chiron ilişkişi, toplumsal açıdan kanayan bir yara olan kadına şiddeti gündeme taşıyabilir. Toplumsal duyarlılığı gerektiren olaylar ortaya çıkarken, kanun ve yasalar ile ilgili değişimler gündeme gelebilir. Kadınlar, önümüzdeki 40 gün boyunca gündemden düşmeyebilir.



