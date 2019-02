Yeni bir süreç başlamadan önce size bu haftanın geçip gitmesini bekleyin derim.

Sizi ürkütmek istemem ama bu hafta gökyüzünde iki savaş gezegeni birbirine kafa tutacak. Hal böyle olunca, ani öfke patlamaları an meselesi!

Yılmayın, pes etmeyin derim çünkü önümüzdeki yedi yıllık yeni bir döngünün kapıları açılmadan son düelloyu yapıyor olmaları aslında arkamızdan dönen işleri görmemiz için. Küçükten büyüğe gezegenlerin hepimize mesajları var. Aslında mesajlar net, kararlar ise bir o kadar keskin olacak.

Gece ve gündüz birbirini kovalarken, Güneş ve Ay ardı ardına doğarken, emin olun sırrın sahibi bize hayatın türlü türlü halleri var dedirtecek. Ne olursa olsun mücadele etmekten vazgeçmememiz gereken bir yüzyıl belki de bizim yüzyılımız. Yalnızlığın mümkün olmadığı ancak içsel olarak her zaman bir yoksunluk çektiğimiz günler yaşarken, dünyanın düzenine de ayak uyduruyoruz.

Ne plan yaparsak yapalım, hayatın bir akışı vardır.

Gezegenlerin seyri de bu şekilde. Devrim gezegeni Uranüs, Koç burcundan sona ererken Boğa burcuna geçmeye hazırlanırken, mücadele gezegeni Mars da iki gün sonra Boğa burcunda hareket etmeye başlayacak ve yedi yıllık yeni bir sürecin başlangıcına destek olacak. 2011'den bu yana her şey olacağına varır mantığı yavaş yavaş artık yer-gök strateji diyerek yerini atağa bırakacak.



TOZLU SAYFALAR...

Yüzyıllar geçtikçe neler neler değişti yeryüzünde... İmkanlar çoğalırken bazı duygular yaşanmadan, içi boş bir şekilde bir kenara bırakıldı. Böylece zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, konfor alanımız ne kadar artarsa artsın; duygular ve hoşgörü bakımından ne kadar gerilediğimizi de görmüş olduk.

Bizler yaşımız ilerledikçe anlıyoruz neyin ne olduğunu ve zamanla yalnızlaşıyoruz...

İşte şimdiden, yalnızlığa düşmeden bunun bilincinde olursak önümüzdeki yedi yılı kolaylaştırabiliriz.

Devrim gezegeni Uranüs, Koç burcundan Boğa'ya geçiş sürecini sessiz sedasız tamamlamayacak.

İşte o gürültü, bu hafta da kopabilir diyor gezegenler...

Geçmişin tozlu sayfalarından kalan olayları hatırlamaya hazır olun.





ASTROGÜNDEM

Venüs-Satürn kavuşumu, Türkiye için farklı günlerin başladığına işaret ediyor. Yerel seçim gündemi daha da alevlenirken, sert ve iddialı seçim kampanyaları gündeme gelebilir. Ülkemizin gündemi değişmezken, dünyanın bir ucunda yardımımıza ihtiyacı olan Türkleri konuşacağız.