Günlerdir anlattığım gün geldi, kapıya dayandı.

Bugünün sessizce yaşamınızdan geçip gitmesini sağlayın.

Bugün, binbir kapıya açılan evrende Mars, Uranüs'le kavuşum yapacak. Bir de üstüne iletişim gezegeni Merkür'ün kurtarıcı Astroid Ceres'le 90'lık yapacak olması, iddialı olaylar yaşamamıza neden olacak.

Dünya bugün daha hızlı dönecek ya da bir top gibi sıçrayışa geçecek. İşte bu yaylanmayı anlatmaya çalışıyorum. Anlamı büyük, manası derin, ifadesi zor bu gökyüzü olaylarını sakince geçirirseniz; elinizi dertten, kalbinizi üzüntünden korumuş olursunuz.

Öyle ki; bazı şeyler mutlak kadere girdiğine göre, bugün o günün enerjisini taşıyacak.

Dünyada şu an uygulanmakta olan tüm planların çarkına çomak sokacak farklı bir sinerjiden bahsediyorum.

Aslında hikayeyi derin yapan; günün sevilenlerin gününe denk gelmesi, bu da ayrı bir ironi olarak algılanabilir.

Kim neyi seviyor ya da hangi zaafı daha ağır basıyoru göreceğimiz günler yaşayacağız.

Aslında sevene naz yaptıracak, özleyenin burnunda tüttürecek deyip geçmek istiyorum ancak 'Son yedi yıldır' diye başlayan cümleler sarf edenlerdenseniz, artık ne olacaksa olsun dedirten bir Sevgililer Günü'nden geçiyorsunuz demektir.

Burada sevdiğinize hangi hediyeyi almanız gerektiğini yazmak isterdim ama en çok parayı ve sert sözleri duyacağımız bugün sevginizi göstermek için büyük lafları seçin diyorum.

Çünkü bugün duymak da zor, sevinmek de...

'Ben hikayemi yazdım' derseniz, bugün aklınıza gelmeyecek şeyler duyabilirsiniz. Yanlış anlamayın, gezegenler sevmeyin demiyor, 'Sevmek her zamankinden daha çok emek ister, gösterin' diyor bence… Bugün, Mars'ın Uranüs ile kavuşmasıyla dünyayı kurtarma hedefi olan derin yapılarda ya da siyasi stratejilerde dev kırılmaların başlangıcı olacak.

Bugünün bir şeyleri düzeltmek için değil gözlemlemek için tasarlanmış bir gün olduğunu düşünerek hareket edin.

Eğer bu satırları okuyorsanız sevdiğiniz kişilere de okutun çünkü bildiğinizden sorumlusunuz.



ASTROGÜNDEM

Mars ile Uranüs son kez buluşuyor. Bir sonraki kavuşma 77 yıl sonra olacak. Bu iki gezegenin gerçekleştireceği seremoniye şahitlik edeceğiz. Ortadoğu'da kader yeniden yazılırken, 14 yıldır hakimiyet kurmaya çalışan milletlere de öğretisi var. Türkiye'nin topraklarından medeniyetlere ait yapıtlar çıkabilir.