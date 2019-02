Sevgililer Günü'nde sevgilinizin kalbini tekrar fethetmeye ne dersiniz? İşte size, burcuna göre onu etkileyecek birkaç öneri… KOÇ: Dürüstlükten hoşlanır!

Aklınızdan geçenleri tahmin etmesini beklemeyin, direkt söyleyin yeter. Küçük aşk oyunları ilgisini çekecektir.

BOĞA: Güven verin! Daima güzel giyinin, ona kocaman gülümseyin, sade ve doğal olun.

Ona güzel yemekler yapın!

İKİZLER: Merak uyandırın!

Romantizm çok da önemli değil, farklı ve değişik şeyler hazırlayın yeter. Sevginizin uzun ömürlü olması için iyi bir dinleyici olun.

YENGEÇ: Romantik olun!

Duyguları her zaman ön planda olan Yengeçler için bugün oldukça özel olacaktır.

Romantik olmak için çaba gösterin. Kibar davranın.

ASLAN: İltifat edin! Ama her daim güzel görünmeyi unutmayın.

Yönetimi eline almasına izin verin.

BAŞAK:

Yüzeysel olmayın!

Detayların onun için önemli olduğunu unutmayın ve her yaptığınız hareketin mantıklı olmasına gayret gösterin. Aklı başında insanlardan hoşlanan Başaklar, nazik ve saygılı bir sevgiliyi baş tacı edecektir.

TERAZİ: Pozitif olun! Onun kararsızlığına karşı siz olumlu ve kararlı olun. Onu yönlendirin.

Lüks yerlere gitmekten ve para harcamaktan çekinmeyin.

AKREP: Gizemli olun! Akrepler sorgulamayı sever. Ona net olmayan mesajlar verin ve biraz uğraştırın. Tutkulu olmaktan çekinmeyin.

YAY: Onu bilmediği yerlere götürün! Gezmeyi sevdiğini unutmayın ve sakın onu eve kapatmayın!

Dışa dönük ve pozitif olun.

OĞLAK: Mesafeli duruşundan korkmayın ve ısrarcı olun!

Güvenini kazanmak için her yolu deneyin. Onun soğuk tavrına karşılık siz kibar ve nazik davranın.

Eğlenceli olun, onu güldürecek şeyler yapmaya çalışın ve size alışmasını sağlayın.

KOVA: Kıskanç olmayın, sınır koymayın! Arkadaşlığı önem veren Kovalar, sevgilisinin onun en yakın arkadaşı olmasını ister.

Özgün olun, inandığınız şeyleri savunun.

BALIK: Güçlü olun! Kendi ayakları üzerinde duran insanları seven Balıklar, sevgilisini güçlü kişilerden seçer. Boş biri olmadığını ona kanıtlayın ve zor

anlarında mutlaka yanında olun.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Plüton 45'liği, dinlerin ve mabetlerin konuşulacağını işaret ediyor. 1948 kuruluşlu İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklamaları ile dünya gündemini değiştirebilir. Tepkiler ise bu sefer farklı ülkelerden gelecek. Aynı zamanda Mars-Uranüs kavuşumu hepimizi zorlamaya devam ediyor; dikkat!