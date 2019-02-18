Kimin kime ihanet ettiğini, kimin kime merhamet ettiğini anlayacağımız günler kapıda. Dolunay; inatçılığı, dersleri ve geçmişi işaret ederken Ay'ın aslında bir de karanlık yüzü olduğuna vurgu yapacak.

Merhametli olanları yüreğimizde netleştireceğimiz, sıra dışı kişilikleri çılgın diye addedeceğimiz, alçak gönüllü insanları fark edeceğimiz, yardımsever kişilerin samimiyetini adlandıracağımız bir dolunay yaşayacağız. Eleştirel bakış açısının ve analitik çözümlemelerin arttığı bir evreden de bahsedebiliriz.

Son söyleyeceğimi, ilk başta yazayım. Becerikli olan, hamarat olan, saat gibi kafası çalışanlara fırsat dağıtacak. Karşımızda detay ve gündem başlıkları oldukça kalabalık bir dolunay var. Çünkü gökyüzü, aynı zamanda oldukça kalabalık ve hummalı bir çalışma içinde… Bu yüzden birçok alanı temsil edecek.

Dolunay bakalım bu bize ne anlatmaya çalışıyor bakalım...

Dolunay, 19 Şubat Salı günü 17.13'te Başak burcunun ilk derecelerinde meydana geliyor.

Hangi gezegenler, birleşenler eşlik ediyor?

Dolunay, Başak burcunun ilk derecelerinde meydana gelirken, bir yandan da Güneş, Balık burcunun ilk derecelerinde yerini çoktan almış olacak. Ev sahipliğini her ne kadar Başak burcu yapacak olsa da bu yakın temastan dolayı karşıt burcu Balık'ın dolunaya etkisi yoğun olacak. Dolunay gerçekleştiği esnada Merkür- Neptün kavuşumu da bu oluşuma eşlik edecek. Anın yükselenini ise Başak yönetecek. Gökyüzündeki bu kombinasyon, yeryüzüne sert etkiler bırakabileceğine vurgu yapıyor.

Adım adım gidecek olursak...

Dolunay;

Bilinçaltımızı yönetiyor olacak.

Verimli olduğumuz tarafları yansıtacak.

Fedakar olmamız gerektiğine vurgu yapacak (Merkür-Neptün iş birliği).

Gerektiğinde geri çekilmemiz gerektiğine vurgu yapacak.

Gündelik konulara ve çalışma alanlarına müdahale edecek.

Çevresel ve iklimsel koşulların zorlukları gündeme gelecek.

Salgın ya da bulaşıcı hastalıklara işaret edecek.





ASTROGÜNDEM

Venüs, Satürn ile kavuşurken; Chiron, Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu etkiler Avrupa'daki gösterilerin farklı ülkelere sıçrayabileceğinin habercisi olabilir. Ülkemiz için önemli günleri işaret ederken, yardımsever yanımıza ihtiyacı olan ülkeleri gündeme getirebilir. Bazı bakanlıklarda değişimler olabilir.