Bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek dolunay oluşmadan önce gökyüzünde toprak elementi yoğunken hava ve ateş elementinin azlığı dikkat çekecek. 'Dolunay'ın burçlara etkisi ne olacak?' derseniz...

KOÇ: Arkadaş ortamınızda değişiklikler olabilir. İstemeden de olsa birtakım olayların içinde kalabilirsiniz.

BOĞA: Dolunay sürecinde sizin için ortaklaşa hareket etmek oldukça zor olacak. Bir grupta liderlik yarışına gireceksiniz.

İKİZLER: Dolunay, kariyer hedeflerinizi etkisi altına alıyor.

İşinizden duyduğunuz memnuniyetsizlik bu süreçte daha da artarken, radikal kararlar almaya çok yakın olacaksınız.

YENGEÇ: Toprak burcundaki dolunayda çok fazla plan yapmayın. Fevri davranışların üst seviyede olacağı bu döngüde iş yerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz.

ASLAN: Dolunay ile kendinizi ve kazançlarınızı garanti altına almak isteyeceksiniz.

Güven sorunu yaşadığınız birlikteliğiniz şüphelerinizi haklı çıkaracak.

BAŞAK: Burcunuzda gerçekleşen dolunay, sırlarınızı işaret ediyor. Açığa çıkmasını istemediğiniz bir gerçeği saklamakta zorlanabilirsiniz.

TERAZİ: Bu süreçte dolunayın etkisi ile sağlık sorunlarınızla daha çok ilgilenmek isteyebilirsiniz.

Özellikle kendinize dair estetik kaygılarınız varsa uzman yardımı alabilirsiniz.

AKREP: Sosyalleşmek isteyeceğiniz bu döngüde planlarınızda yokken yaşam alanınızı değiştirmek, planlarınız arasına girebilir. Ani değişimler yaşayabilirsiniz.

YAY: Hedefiniz kariyeriniz olacak. Eğer çalışmıyorsanız, farklı alanlarda iş arayışına girebilir ya da iş kurma fikrine sıcak bakmaya başlayabilirsiniz.

OĞLAK: İş hayatınız gündeminizde olurken, şu an çalıştığınız iş yerinizdeki sorumluluklarınızı aksatmanız sorun yaşamanıza neden olabilir.

KOVA: İş yerinizde, aile içinde karşınızdaki kişiyi dinlemeden varacağınız yargılar ve atacağınız adımlar uzun vadede size olumsuz olarak dönebilir.

BALIK: Cesur adımlar atmanızı gerektirecek olaylarla karşılaşabilir, yeni hukuki bir sürece girebilirsiniz.





ASTROGÜNDEM

Merkür-Neptün kavuşumu; dış siyasette ülkelerin birbirini taraf mı yoksa bertaraf mı etmek istediklerini göreceğiz. Ekonomi günün gündemi olurken, köklü firmaların birbiri ardına açıklamalar yaptığını duyabiliriz. Aynı zamanda bugün Güneş, Balık burcuna geçiyor. Konuşmalarda savunmalar artıyor.