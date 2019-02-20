Güneş, dün itibariyle Balık burcuna geçerken aynı zamanda dolunaya da destek verdi. Dolunayın etkilerini daha da hissettiren bir süreç başladı.

Öncelikle Balık burçlarının doğum gününü kutlarım. Yaklaşık bir ay boyunca Balık burcunda hareket edecek olan Güneş, yalnızca Balık burçlarını ilgilendiren bir durum değildir. Özellikle su grubu burçları için farkındalık yaratan günler başlarken, hava ve toprak grubu burçlarını destekleyecek, ateş grubu burçlarını ise sakinleştirecek.

Balık burcunda arz-ı endam eden güneş, tüm hislerimizi etkisi altına alırken, savunmacı yönümüzü de ortaya çıkaracak. Zaman bizi yavaş yavaş bahara doğru hazırlarken, ruhumuzu sıkıştıran sorunlardan arınmamızı istiyor.

Bu süreçte Merkür'ün de Balık burcunda hareket ettiğini hatırlatmalıyım.

İletişim ile ilgili zorlanacağımız konular da olacak. Sonuçta Balık burcu savunmacı ve nostaljik bir burç ancak Merkür çok daha gerçekçi. Bu anlamda çatışmalar yaşanabilir. İletişim konusunda biraz zayıf olsak da şartlarımızı zorlayacak ve kendimizi ifade etmekten yılmayacağız.

Özellikle ikili ilişkilerde birbirini anlama çabası daha da kendini gösterirken, keskin konuşmalardan kaçınacağız. Duygu ve düşüncelerimizin kontrolü ise bizde olacak. Karar vermekte zorlansak dahi doğru olanı mutlaka bulacağız. İkili ilişkilerimizde sorunlarımızı halletmek için uğraşmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Bu döngüde olmuyorsa, olmuyor demek o kadar da kolay olmayacak.

Mevsim yeniden doğmaya hazırlanırken kendi dünyamızda kalmak isteyecek, hayatımıza dahil olmak isteyenlere duvarlar öreceğiz. Yaşadığımız olayları düşünmek yerine düşüncelerimize nadasa bırakacak ve olgunlaşmasını bekleyeceğiz.

İnandığımız duygulara karşı oluşturacağımız savunmaları akıl süzgecinden geçirecek ve mantıklı bir karara varana kadar mücadele edeceğiz.



ASTROGÜNDEM

Başak burcunda gerçekleşen dolunayın ardından bugün Güneş, -Satürn 45'liği, tarihin tozlu sayfaları aralamaya devam edecek diyor. Hatta Türkiye'nin dört bir yanında tarih fışkırmaya devam edecek. Gökyüzü, özellikle insanlığın kendi tarihine meydan okuyacağı günlere vurgu yapıyor.