Güneşin aydınlattığı gibi Ay'ın da duyguları bulandırdığını, Satürn'ün ise kişinin hem kalbini, hem de aklını durdurduğunu düşünürsek; burçların iyi yanları olduğu kadar kendilerine has huysuzlukları olduğunu da fark edebiliriz. Gelin beraber bakalım burçların kusurlarına...

KOÇ

Her zaman ilgi çekici olmak ister. Bu nedenle dikkat çekmek için elinden geleni yapar.

Kıskançlıklarını dizginlemekte zorlanabilir.

BOĞA

Karşısındakini küçümser tavırlar takınabilir.

Sürpriz yapılmasından ve sürpriz yapmaktan hoşlanmaz.

İKİZLER

Onun için her şey konuşulabilir, bu sebeple sır saklayamaz.

Bağımsız hareket etme isteği, ikili ilişkilerinde sorun yaşamasına neden olur.

YENGEÇ

Merakını kontrol edemez.

Çok sık güven problemi yaşar.

ASLAN

Mükemmel olduğunu düşündüğü gibi çevresindekilerin de mükemmel olmasını ister.

Üstünlük savaşına girmekten çekinmez.

BAŞAK

Karşısındakinin leb demeden leblebiyi anlamasını bekler.

Eleştirilerini aleni ve çekinmeden yapar.

TERAZİ

İlişkilerinde duygusallıktan uzak davranışlar sergileyebilir.

Kaygılarını kontrol etmekte zorlanır.

AKREP

Birlikte olduğu kişileri değiştirmek için uğraşır.

Sorunu çözene kadar o konudan ayrılamaz.

YAY

Kırıcı olmaktan çekinmez.

Doğru kelimeleri seçmekte zorlanır.

OĞLAK

Kimi zaman gereksiz alıngan tavırlar sergiler.

Hayalperest tavırlar sergileyebilir.

KOVA

İnce eleyip sık dokumaması sorun yaşamasına neden olur.

Tartışmada yaralayıcı sözler söyler.

BALIK

Kendisini herkesten üstün görür.

Onun için diğer insanlar sonra gelir.

Eleştirinin dozunu ayarlayamaz





ASTROGÜNDEM

Güneş-Ay düğümü ilişkisi; siyasi fısıltıların, dedikoduların dalga dalga yayılacağını işaret ediyor. Yerel seçim günbegün yaklaşırken, birbirine ters düşen siyasi isimlerin düellolarına şahit olabiliriz. Yengeç burcu ABD'nin birçok eyaletinde, iklimsel sıkıntılar yüzünden hayat durma noktasına gelebilir.