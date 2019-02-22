Madem Uranüs taşınıp gidiyor, gelin biz de arkasından su dökelim. Uranüs bizi bizden alırken, son yedi yılda elinden geleni arkasına koymadı. Korkulardan sadece sınırlara değil, toplumlara duvarlar ördürdü. Uçsuz bucaksız evrende dünyaya uzak bir gezegenin etkilerini kafanızda tartabilir misiniz bilinmez ama size verdiğim tarih hepinizde muhakkak bir şeyler uyandırıyordur. 2011 yılından bu yana! Pek tabii ki hepimizin hayatına aynı dokunuşta bulunmadı. Kimini evlendirdi, kimine çocuk verdi ama bir yandan da yürekleri burkmadı desek yarım kalır. 'Peki, gitti mi, bitti mi?' diye soracak olursanız; yörüngeden çıkmayacak, sıradaki burca geçecek derim. 6 Mart'ta Boğa burcuna geçecek ve şimdi aksiyon aldığı son günlerde kaderi yazacak gibi görünüyor. Hediye mi verir, yoksa eziyet mi eder bunu yaşayarak göreceğiz. Ama 1974 doğumluları yakın markaja alıyor. Sebebine gelecek olursak; onların doğduğu yılda Uranüs, Terazi'nin son derecelerinde. Ayrıca hafta başında anlattığım, yaraları temsil eden Chiron'ları da Koç burcunda. Hal böyle olunca hayatlarında bir devridaim daha olacak. 'Ee bize ne bundan?' demeyin. Çevrenizde 1974 doğumlu biri vardır. Tabiki ülkemizin de 1974 doğumlu birçok ünlüsü var. Önümüzdeki günlerde onları konuşacağız. Yediklerinden içtiklerinden çok yaptıkları ve aldıkları kararlar konuşulacak. 12 Mayıs 1974 doğumlu Tolga Çevik, projeleri ve evliliği ile gündeme gelecek. 31 Mayıs 1974 doğumlu Kenan Doğulu, baba olacak ve kardeşleri ile ilgili olaylarla anılacak, 18 Haziran 1974 doğumlu Kenan İmirzalıoğlu, dedikodular ve evliliği ile dikkat çekecek. 26 Haziran 1974 doğumlu Ceylan'ın ailesi hakkında konuşulacak. 30 Haziran 1974 doğumlu Doğuş, açıklamaları ile dikkat çekecek. 29 Temmuz 1974 doğumlu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sağlığı ön planda olacak.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Mars 45'liği ülkeleri karşı karşıya getiriyor. ABD-Kuzey Kore arasındaki gerilim ile ilgili gelişmeler yaşanırken, farklı ülkelerin de bu atışmaya dahil olduğunu görebiliriz. Avrupa sokaklarındaki karışıklık devam edecek. Sokakların karışıklığı gündemdeyken gurbetçiler de konuşulabilir.