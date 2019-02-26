Bu yılın ruh halini ve nasıl geçeceğini merak ediyorsanız, bu yazımı çok dikkatli okumanızı tavsiye ederim.

Mart'ın diğer aylara göre neden bu kadar kıymetli? Çünkü gökyüzü netleşmeye çalışırken artık üstü kapalı konulara tahammülü olmadığını gösterecek.

Bolca siyaset, finans, teknoloji, yayıncılık, yasa, ülkelerin sınırları, komşu ülkelerle ilişkileri konuşacağımız bir ay karşılayacak bizi. Bu sefer hudutları aşan ülkeleri konuşurken bulabiliriz kendimizi.



BÜYÜK DEĞIŞİM

1990 yılı Satürn-Oğlak döngüsünde bazı sektörlerde başlayan ve biten noktalar oldu. Örneğin; teknolojiyle birlikte medya alanı bu ilerlemeden etkilenenler arasında yer almıştı. Ne olduğunu hatırlatmak isterim; kaset, video gibi alanlar bitmeye yüz tutmuş, televizyon ve internet ulaşımında yeni gelişmelere kucak açmıştı.

Şimdilerde dünya ve ülkemiz, bu transitlerin benzerinden geçiyor. Bizleri yeni oluşumların beklediğini hatta Mart'ın birçok sektörü köşeye sıkıştıracağını işaret ediyor.

Çünkü bizi 2019 yılının en hiddetli ve cesur ayından geçiren gezegenler, emin olun her şeyi başka bir şeyle yer değiştirtecek. Televizyon dünyası ve içindeki tüm oluşumları yakından ilgilendiren gelişmeler, sadece bizim ekranlarımıza yansımayacak. Dünya medyasında da büyük kırılmalar, yenilikler, en önemlisi devlerin dev kararları yer alacak.

Medya ve teknoloji birleşimi; çocukluğumuz, gençliğimiz, olgun yaşımız ve temsil ettikleri dönemlerde ilkleri oluşturmuştu.

Mart ayında birçok ilke imza da atacaklar. Dergiler, gazeteler, televizyon kanalları, haber konsepti, sunucular ve yayın politikalarının değişimine etkisi olacak bir ay yaşayacağız. Bunların yerini sosyal medya ve dijital platformlar aldı deseniz de yeni özel alanların çıkacağından şüpheniz olmasın. Mart, bir yandan dengelerin değişeceğine vurgu yaparken geriye dönülmez kararları da getirebilir. Bu ön görülemez ayda Satürn'ün baş role geçmesi, bir devrin bitişi bir devrin başlangıcı olacak döngünün kapıya dayandığını işaret ediyor.





ASTROGÜNDEM

Venüs-Ay Düğümü zıtlaşması dünya merceğinde itibarı ile bilinen kurumların açığına vurgu yapabilir. Uluslararası hizmet alanında bulunan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları bugünden sonra sık sık gündeme gelebilir. Ekonomi üzerine çok fazla kafa yoracağımız günler başlıyor.