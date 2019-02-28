Mart ayının dert ayı olmasını istemiyorsanız, öncelikle hayatınızın merkezine kendinizi alın. Çünkü çevrenizdeki kişilerin bencil hareketlerine maruz kalacaksınız ve kendinizi düşünmenizden başka çareniz kalmayacak. Peki bu durum kötü bir şey mi? Asla değil, Mart ayının çılgın gökyüzü de aynı bencillikte hareket edecek. Bu ay önceliğiniz kendinize vakit ayırmak olmalı.Bu ay;

Zihninizi boşaltn.

Çevrenizdeki kişilere baskı uygulamayın.

Duyduğunuz her şeye inanmayın.

Hayatınıza dair ciddi konuşmaları bu ay yapmayın.

Büyük alışverişler yapmayın.

Büyük planlarınızı, büyük imzalarınızı bu aya denk getirmemeye çalışın.

Uranüs'ün bugünlerde boşlukta olması hepimizin kalbini türbülansa soktu. Hissizleşmiş bakışlar her yerde! Kaldı ki yedi yılda bir burç değiştiren bu devrim gezegeninin burç değiştirmesi asla hafife alınmamalı. Zaten o da kendini hafife aldırmayacak etkileri evrene yaymaya başladı.



GÖRÜNMEYEN KAPILAR

Mart ayına sirayet eden bu süreçte dengeler değişecek, hayallerimizin yönünü değiştireceğiz, hayatta herkesin hata yapabileceğini kabulleneceğiz, düşenin dostu olmadığını öğreneceğiz, düşmemek için ise elimizden geleni yapacağız. Kapalı kapılar ardında kalan sırlarla yüzleşecek, gerçekleri öğreneceğiz. Allah'ın görünmeyen ama sonradan fark edilen binlerce kapısı açılırken yedi kat evrenin hangi köşesinin etkileneceğini anlatsam da hep birlikte yaşayarak anlayacağız.

Gezegenlerin seyri, hayatımızı yavaşlatmamız gerektiğini işaret ediyor. Hatta Mart ayında hızlanan, yanar gibi bir hava var yukarıda! İçinizden geçen kelimelerin karşılığını bulmayı beklemeyin. Teknoloji ile sınananlardansanız, bugünlerde zaten etkisine düşmeye başlamışsınız demektir.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Mars 60'lığı, dünyanın derdinin para olduğunu daha hatırlatacak. Hatta paranın farklı bir yöne taşındığını da birçok ünlü isimden duyacağız. Siyasi isimler, dünyanın en değerli parasının ne olduğunu tartışırken, toplumların derdi doğa olacak. Toprak kayması ve erozyon gündemi değiştirebilir.