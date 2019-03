Aşkın timsali Venüs, Kova burcunda 25 günlük bir seyre başlıyor. Kova burcunun ruhunu taşıyacağımız günler yaşayacağız. Değişim ve sorgulayıcı yanı ile bilinen bu teknolojik burç, aşkın da hapsolduğu sınırları genişletecek. Gelenekselden uzaklaşan birlikteliklere hazır olun. Kıskançlıkların en az olacağı böyle bir süreç daha göremezsiniz.

Hadi detaylara bakalım...

Venüs'ün seyri esnasında sevgi daha da anlam kazanırken yanında saygı olmadıktan sonra hiçbir işe yaramadığını fark edeceğiz.

Gönlümüzden taşıp sahibini bulan aşkın tanımı değişirken, aşkımıza sahip çıkma konusunda da cesur davranacağız.

Ancak bu noktaya ufak bir not düşmek istiyorum.

Eğer aşkınızın karşılığı yoksa ya da ciddiye alınmadığınız birine karşı sevgi besliyorsanız bu süreçte vazgeçmeniz an meselesi.

Çünkü aşkın dahi bir karşılığı olduğunu anlayacağınız olaylara şahit olacaksınız.

Platonik aşıklar yazımı okuyorsanız size de söyleyeceklerim var. Aşkınıza sonuna kadar sahip çıkın ancak sahip çıktığınız sizi sahiplenmiyorsa bırakın gitsin. Gönlünüzü ağrıtmayın.

Karşılıklı sevgiden çok saygı, birbirine adil davranma, anlayış gibi kavramlar iki tarafı birbirine yakınlaştırır. Bu süreçte aynı zamanda arkadaşlıktan yeni aşklar doğar. Birbirine aşık olanlar ise arkadaş olmayı da öğrenmeye başlarlar.

Merkür retroda. Uranüs ise Boğa burcunda, bir de üzerine su burcunda Yeni Ay!

Sizin anlayacağınız gökyüzünde inanılmaz bir hareketlilik var ve bu hareketlilik aynı şekilde yeryüzüne de yansıyacak.

Sosyal hayatımızın yoğunluğu karmaşaya yol açarken, ara sıra dengemizi kaybedebiliriz.

Venüs'ün Kova burcundaki seyri güllük gülistanlık ancak bu döngüde gökyüzünde yalnız olmayacak.

5 Mart'ta Merkür gerilemesi, 6 Mart'ta Uranüs'ün devir teslim töreni ve yine 6 Mart'ta su burcunda Yeni Ay gerçekleşecek.

Yani yoğunluk had safhada!





ASTROGÜNDEM

Venüs'ün Uranüs'le yaptığı 90'lık açı; toplumsal dayatmaların ve kuralların sokak gösterilerine sebep olabileceğini işaret ediyor. Beklenmedik haberlerin art arda geleceği bugünlerde, siyasi isimlerin güç gösterilerinin özellikle Avrupa sokaklarında yaşanan karışıklığı nasıl tetiklediğini göreceğiz.