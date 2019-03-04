Nasıl iletişim kurduğumuz, teknoloji ile sınavımız, yakın ilişkilerimiz, kardeşler, iş yaşamı, hatta okul yaşamı, gündelik uğraşlarımız, sağlığımız ve devlet daireleri, sorumluluklarımız;

Merkür'ün durumuna ve duruşuna göre şekil değiştirir.

Bazı durumlarda yukarıda bahsettiğim konular arasında birkaçı daha ağırlıklı öne çıkar. Hangi burçta olduğu ve nasıl hareket ettiği bu yüzden son derece önemlidir. Merkür, döndü dolaştı Şubat ayının 10'unda Zodyak'ın su burcuna yerleşti. Şimdi Retro hazırlığında. Üstelik bu yılın gezegenler arasındaki ilk geri hareketi olacak.

İletişimin şahı, su burcunun hafızasında türlü türlü konuları gündemine çekecek.

Naif, yaratıcı, savunmacı, planlı yanını bakalım ne kadar koruyabilecek.

Merkür gerilemesi; iletişim, teknoloji, teknolojik aletler, aşk, ilişkiler, medya, spor, spor camiası, dedikodu, kardeşler, komşular, arkadaşlar, e-ticaret, internet ve basılı yayın gibi alanları etkileyecek.

Peki, 'Ne zaman gerçekleşiyor?

Ne kadar sürecek?' derseniz...

Zihni yöneten Merkür, Balık burcunda 6 Mart sabahı geri gitmeye başlıyor. 28 Mart'ta düz seyrine geçerken durağan halini alacak. 18 Nisan'da Balık burcunun ambiyansından ayrılıp Koç burcuna geçerken de retrodan geri kalan tüm etkisini de bitirmiş olacak.

Merkür'ün teknoloji ile direkt bağlantısı var. Özellikle iletişim ile kemik bağı yüksek. Ancak Merkür retrosu alışılmışın dışında sadece telefonunuzu bozacak sanmayın, bilgisayarınızda da problem çıkaracak. Evdeki elektronik eşyalarda oyunbozanlık yapacak. Su burcu Balık'ın ruhuna bürünen Merkür, aslında biz fanilere birer duygusal canlılar olduğumuzu gösterecek. Yapılanı ise hiç unutturmayacağını vurgulayacak.

Gelin anlaşalım:

'Ben kinci değilim, çabuk unuturum' iddialı yaklaşımları bir süreliğine unutun.

Çünkü kendinizi bu tarz eylemler ya da düşünceler içinde bulabilirsiniz.





ASTROGÜNDEM

Ay'ın Satürn'le yaptığı 60'lık açı, toplumsal eşitsizliği ve kadın haklarını gündeme getirebilir. Haftanın ilk günü hak, adalet kavramlarının önemini daha da iyi kavramamızı gerektirecek olaylarla karşılaşabiliriz. Kadın ve çocuk hakları, hayvanlar ile ilgili kanunlar ön planda olacak.