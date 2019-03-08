Dikkat dikkat! Biliyorsunuz s sizlere sürekli yedi yıllık yeni bir süreçten bahsediyordum.

Devrim gezegeni Uranüs kırmızı ışığı yaktı ve 6 Mart'ta Koç burcundaki seyrine son vererek Boğa burcuna geçti. 2026 yılına kadar Boğa burcunda hareket etmeye devam edecek ve yaşama dair gündemimize yeni konular eklerken, geçmiş yedi yılın da üzerine sünger çekecek.

Gelin önce biraz Uranüs'ü tanıyalım.

Değişikliklerin temsilcisi Uranüs; sürprizleri, yeni buluşları, keşfedilmemiş yenilikleri, ani başlangıçları ve büyük aklı temsil eder. Fırsatların gezegeni de diyebileceğimiz Uranüs, aceleci bir gezegendir ve ele geçen fırsatın hemen değerlendirilmesini ister. Demokrasi ve eşitlik gibi konuların sıkı takipçisidir. Hiddeti sert, öğretisi keskin, ödülü büyüktür.

21'inci yüzyılın evrimi ve değişimi ile karşılaşmamıza neden olan Uranüs'ün Koç burcundaki seyri son buldu. Bu süreçte bizler de evrende hiçbir şeyin sabit kalmadığını, değişimin sürekli yanıbaşımızda olduğunu, istesek de müdahale edemeyeceğimiz olayların bulunduğunu, bugünümüzün aslında geçmişe benzediğini fark ettik.

Uranüs, şimdi toprak burcunda hareket etmeye başladı.

Aslında ateş burcundan toprak burcuna geçmesi bize birtakım mesajlar da veriyor. Koç burcundaki seyrinin hiddeti saman alevi gibi yanıp sönerken, toprak burcunda çok daha ağırbaşlı ve detaycı olacak.

İncinen, yorulan gönüllerimiz bir nebze olsun rahata ererken, hayattan talep ettiğimiz her şeyin yerine yenileri gelecek.

Maddiyatın önemi daha da artarken; alacak-verecek hesaplarımız, miras konularımız, özellikle toprak ile ilgili düşüncelerimizde daha net olacağız. Herkes hakkının peşine düşecek.

Uranüs, Boğa burcunu baştan aşağı değiştirmeye aday olurken sabit burçları da unutmuyor.

Aslan-Akrep- Kova burçlarının hayatlarının en unutulmaz yedi yılını yaşayacaklarını işaret ediyor.



ASTROGÜNDEM

Venüs-Jüpiter 60'lığı, TRT'yi ve RTÜK gibi devlet endeksli kurumları gündeme getirebilir. Dünyaca ünlü yardım kuruluşlarının siyasi eylemleri bir anda uluslararası arenada gündemi belirleyebilir. Tartışmaların fitilini ateşleyecek bilgilerin sosyal medyada yayılması yeni bir tartışma konusu çıkarabilir.