Uranüs sonunda Boğa burcuna geçti de ben de bir nefes aldım. Peki dünyayı son yedi yıldır bin bir bilinmez açmaza sokan Uranüs, şimdi bu düğümleri çözer mi? Hiç şüpheniz olmasın. Dünya baş döndürücü hızıyla dönerken; hızla geçiş yaptığımızı okyanuslardaki depremlerden ve uluslararası skandallardan hepiniz görüyorsunuzdur.

Bu sefer Uranüs'ten kurtulanları konuşalım dedim ve bunu yine ünlülerin doğum yılları üzerinden örnek vererek hem onları yorumlamak, hem de ateşten kurtuluşlarını anlatmak istedim.

1970–1979 yılları arasında doğan, burcu ne olursa olsun jenerasyon gezegeni Neptün olanlar rahat bir nefes alıyor. Hem korkularından kurtuluyorlar, hem de değişip dönüşüyorlar.

1970 doğumlu Erkan Petekkaya, geçmişindeki şaşaalı günlerine direkt dönmese de yeni dizisi ile reyting savaşlarından kendini göstererek çıkacak.

Var gücüyle üretmeye çalışan 1971 doğumlu Gülse Birsel'in projesi yine kanal değişikliği ile gündeme gelebilir, hatta projesinde büyük değişiklikler de yapabilir.

'1972 doğumlu Ata Demirer, aşk hayatında sessizliğe mi gömüldü?' derseniz, hayır derim.

Boyu boyuna, yaşı yaşına uygun bir sevgilisi olacağından hiç şüpheniz olmasın. İşi ve kilo vermesi ile konuşulan ünlüler arasında yer alabilir.

'Peki 1970-1984 yılları arasında doğan yüzü gülmeyen ya da bir türlü işleri istediği gibi gitmeyen biri var mı?' diyecekseniz; evet var. Evet maalesef 1974 doğumluların yüzlerinin gülmesine biraz daha var diyor Plütonları!

1974 doğumluların başında ise Kenan İmirzalıoğlu geliyor.

'Yüzü gülecek başka bir yıl daha var mı?' derseniz, 1976 doğumlu Nurgül Yeşilçay'ı örnek gösterebilirim.

Yeşilçay, aşk dolu günlerine de dönüş yapıp evlenebilir.

1978 doğumlu Ahu Yağtu'nun da yüzü gülecek. Hatta 2019 yılında gelinliği ile poz veren ünlüler arasında yer alabilir.

1979 doğumlu Engin Altan Düzyatan'ı da çok büyük projelere imza atarken görebiliriz.





ASTROGÜNDEM

Güneş-Satürn 60'lığı, medya sektörünü hedefine alıyor. Alternatif yayın yapan sosyal medya mecralarının popülerliği artarken, köklü medya kuruşlarının bu akımın önüne geçmek için devlet ile pazarlığına şahit olabiliriz. Yalnızca ülkemiz medyasının değil, aynı zamanda dünya medyasının başı Uranüs ile dertte!