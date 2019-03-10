Bu yüzyılın çaresizliği saymakla bitmez. Ancak biri var ki, neredeyse bu hastalığa kapılmayan yok aramızda.

Ben olmanın gücünü unutmuş, nasıl olduğunun farkında dahi olmayan, mutluluğunu bir başkasının varlığına bağlayan, aşkını bir başkasının insafına, vicdanına teslim eden, hatta kendi hayatını bir başkasının kaderine bağlayan insanlar… Kendimize neden bunu yaptığımızı dahi sorgulamadan yaşıyor, hatta deyim yerindeyse nefes almaya çalışıyoruz.

Aşk, sevgi, umut, minnet… Hepsi çok güzel duygular.

Peki bizden daha değerli ya da güzel olabilirler mi? Biz olmasak bu duygular hayatta kalabilir mi; bunu hiç düşündünüz mü?

Tüm bu duygular ve daha fazlası için önce bizim ayakta durmamız gerekmez mi?

Ailemiz için kendimizden vazgeçiyoruz.

Çocuğumuz için, işimiz için, dostlarımız için, sevdiğimiz kişi için kendimizden vazgeçiyoruz.

"Onlar olmasa ben de olmazdım" diyoruz.

Peki siz olmadan onlar olur muydu?

Peki nedir kendinden vazgeçmek?

Önce bir başkasının mutluluğunu düşünmektir.

Başkasının yazgısına katılmaktır.

Kendimiz olmaktan vazgeçip hayatta kaybetmektir.

Herkes, her şey özüne döner.

Özünü terk etmektir.

Bir başkasına dönüşmeye çalışan insan kendini kaybeder.

Kendini kaybetmektir.

Her seçiş, bir vazgeçiştir.

Karşındaki kişiye kendini adamak, yok olmaktır.

Sizi siz yapan özelliklerden, zevklerden mahrum kalmaktır.

Hayatından ayları, yılları, daha neler neleri vermek, ancak geri alamamaktır.

İçindeki insana ihanet etmektir.

Uğrunda kendin olmaktan vazgeçebileceğin birini tanımak, olduğun gibi sevilmemektir.

Sevgiyi yanlış anlamaktır.

Bir başkası için kendi olmaktan vazgeçmek, başkasını kendinden çok önemsemenin getirdiği bir gerçekliktir. Bunu gerçekliğe ulaştırmanın öznesi de ancak kişinin kendisidir. Siz kendinizi var eder, kendinizi ateşe atar gibi kimseye adamazsanız, kendinizden de vazgeçmemiş olursunuz.

Değerinizi bilin!



ASTROGÜNDEM

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