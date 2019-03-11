Ateş burçları Koç, Aslan ve Yay, aşkta çoğu zaman güçlü bir duruş sergilerler. Her ne kadar anlaşılmak isteseler de, gizemli bir tarafları da vardır. 2019 yılının bahar aylarında bu gizemli tavırları daha da artarken, burçlarının da hakkını verecekler. Özellikle hayata karşı savaşçı oldukları gibi, ilişkilerinde de mücadeleci bir tavırlar sergileyecekler. Gezegenlerin seyri bu üç burcu yılın başında azat ederken, aynı zamanda yılın en rahata erenleri arasına almıştı. Özellikle Uranüs'ün bu ay burç değiştirmesi, 2019'da tutulmaların artık ateş aksında gerçekleşmemesi; bu üç burcun bahar aylarında derin bir nefes almalarını sağlayacak. Öncelikle Mart ayında Merkür Retro'su olduğunu hatırlatmalıyım ki hepimiz tedbirimizi alalım. Her şeyden önce bu üç burç, ilişkilerinde kendi fikirlerinin ön plana çıkmasına öncelik verecekler.

Eğer ilişkisi olan Koç, Aslan, Yay burcuysanız ya da bu üç burçtan birine mensup bir sevgiliniz varsa, bu tavrını siz de çok net gözlemleyebilirsiniz.

Eğer evli bir Koç, Aslan ya da Yay burcuysanız, 5 Nisan haftasına dikkat! Bu süreçte evliliğinize dair üçüncü kişilerin müdahalesiyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle eşinizin ailesinin, eşinizle aranızdaki iletişime karışması sorun yaratabilir.

Eğer ilişkisi olan bir ateş grubuysanız ya da eşiniz, sevgiliniz bu burçlardan birine mensupsa; sorunları bahar aylarında yavaş yavaş arkanızda bıraktığınızı fark edeceksiniz. Güvensizlik duygusunu aşmanız için birlikte olduğunuz kişi elinden geleni yapacak.

İlişkisi olmayan Koç, Aslan ya da Yay burcuysanız; 2019 yılının genelinde huzurlu olacaksınız. Gönlünüzü emanet edebileceğiniz bir aşk bulmak sizin için hiç de zor olmayacak.

Boşanma aşamasında olan ateş burçları ise Mart ayını ellerinden geldiğince sakin geçirmeye çalışmalı. Bu ay doğru kararlar almak herkes için zor olacak. Mücadele etmek, emek vermek; 2019 yılının genelinde var. Hiçbir şeyi elde etmenin kolay olmadığı bu devirde sınırlarınızı belirleyerek emek vermekten asla vazgeçmemeli, düşünülmeden alınmış kararlardan uzak durmalısınız.



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