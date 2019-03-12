Boğa, Başak ve Oğlak burçları, aşk hayatları adına değişim dolu günler yaşayacak.

Uranüs, toprak burcuna taşınıyor. Tutulmalar toprak burçlarında gerçekleşmeye devam ederken, bu burçlarda olanlar hayatın yakasına iki elle sarılacaklar. Aşk hayatları hareketlenirken, keskin bitişler ve başlangıçlar da toprak burçlarını bekliyor olacak. Bahar aylarında aşk adına yenilenmek, toprak burçları için büyük önem taşıyacak.

Toprak burçları için ayrıntılar önemlidir; ancak aşk, hayatlarında çok daha önemli hale gelecek.

En ufak nüansı dahi kaçırmak istemeyecek, birlikte oldukları kişileri bu anlamda zorlayacaklar.

Eğer eşiniz ya da sevgiliniz toprak burcundaysa; herhangi bir konu ile ilgili detayları atlamadan anlattığınızdan emin olun.

Fedakarlıkta sınır tanımayacak olan bu burçlar, verdiklerinin karşılığını da almak isteyecekler.

Aşk hayatlarında ince bir çizgide yürüyecekler.

Boğa, Başak veya Oğlak burçları, bu ay gönüllerine sıkı sahip çıksınlar.

Özellikle ilişkisi olan toprak burçları için bahar ayları son derece hareketli geçecek.

Evli toprak burçları, bahar aylarında çekirdek ailelerinin büyüyeceğine dair sürpriz haberler alabilirler.

İlişkisi olmayan ya da ilişkisi yeni sonlanmış Boğa, Başak veya Oğlak burçları, bahar aylarını adeta sosyal kelebek gibi geçirecekler. Onlar için yeni bir ilişkiye başlamak zor olmayacak.

Eski sevgilisi veya eşiyle 2019 yılının başında yeniden bir araya gelen toprak burçları, bahar aylarında ciddi adımlar atabilir.

Toprak burçlarını her anlamda destekleyen Uranüs, ayağının tozu ile taşındığı Boğa burcunu baştan aşağı değiştirirken; bazı duyguların da esnemesine yardımcı olacak. Yedi yıllık yeni bir döngüye merhaba derken, toprak burçları aşk hayatları adına aldıkları kararlarda keskin olacaklar. 'Olursa olur, olmazsa da olmasın' demekten ise hiç çekinmeyecekler.

Bahar aylarının Boğa, Başak ve Oğlak burçlarına getirisi yüksek olacak. Hislerini ön plana çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda mantıklarının sesine de kulak verecekler.



ASTROGÜNDEM

Ay-Merkür 60'lığı, uluslararası kuruluşları gündeme getirebilir. Ticaretten ekonomiye, sosyal yardım kuruluşlarına kadar uzanan uzun bir liste ile karşılaşabiliriz. Bazı kuruluşlarının amacı sorgulanırken, spekülasyon yaratacak haberlerle ilgili açıklama yapan kuruluşlar olabilir.