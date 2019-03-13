İkizler, Terazi ve Kova burçlarını bahar aylarında neler bekliyor derseniz, 'Onlar için bu aylarda neler yok ki?' derim.

Gökyüzünün hareketliliğine ayak uyduracak hava burçları için, bahar ayları oldukça şenlikli geçecek. Zamansız tepkilerin de sahibi olan bu üç burç, bahar aylarında gönüllerine göre değil akıllarına göre hareket edecekler.

Hava grubu burçları birlikte oldukları kişilere karşı duyarlı ve yardımseverdir.

Eğer İkizler, Terazi ya da Kova burçlarından biriyle beraberseniz enerjinizi daima yüksek tutmalısınız. Çünkü bahar aylarını dolu dolu yaşamak isteyen bu üç burç, enerjilerini daha da artıracaklar. Kendi iç dünyalarından sıyrılacak, yalnızlık yerine kalabalığı tercih edecekler.

Anlayacağınız dönüşleri muhteşem olacak.

Yaşadıkları son 2.5 yılın acısını çıkaracak, inişli-çıkışlı giden, bir türlü yoluna koyamadıkları aşk hayatlarını düzene sokacaklar.

İlişkisi olmayan İkizler, Terazi ve Kova burçları, ikili ilişkilere mesafeli olacaklar. Daha çok özgür olmak, eğlenmek adına ilişkiler kurabilirler.

Evli hava burçları ise bu zamana kadar yaşadıkları detaylardan uzaklaşacak, mutlu olmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Evliliğin aşkı öldürmediğini herkese ispat edecekler.

İlişkisi olan hava burçlarının ise neredeyse sevgililerinden ayrı tek bir günü geçmeyecek.

Tüm planlar ortak yapılacak.

Ancak mart ayının sonun kadar birtakım sorunlar yaşayabilirler.

Eğer o günleri de atlatırlarsa, yaza düğün görebiliriz onlardan.

İlişkisi yeni bitmiş hava grubu burçları için geçmişe bakmak söz konusu olmayacak. Mart ayının sonunda geçmişlerine bir çizgi çekecekler. Aşk hayatları ile ilgili karşılığını bulamadığı duyguları, kalp kırıklıklarını geride bırakacak olan hava burçları, yaşama karşı sınırlarını çizecek.

Çevrelerinden gelecek eleştirilere kulakları kapalı olurken yolunda gitmeyen ilişkilere de sırtlarını dönmekten çekinmeyecekler.

Aşk hayatlarında yeni bir dönemin başladığını anlayacak ve başlangıçlar yapacaklar.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Plüton 90'lığı hem akılları, hem de gündemi geçmişe götürecek. 1990'lı yıllarda yaşanan gelişmelere atıfta bulunacak olaylarla karşılaşabiliriz. Günün gündemi, ABD-İsrail gelişmelerine yenilerini ekleyebilir. Dünya artık çok daha hızlı dönüyor; kemelerinizi sıkı bağlayın.