Yengeç, Akrep ve Balık burçları için bahar ayları adeta yaz aylarına hazırlık niteliğinde olacak. Gezegenlerin seyri su burçlarına kaderin cilvesi dedirtecek olaylar yaşatabilir. Manevi olarak kendilerini her ne kadar güçlü hissetseler de zaman zaman enerjileri düşebilir ve yaşadıkları aşka adapte olmakta zorluk çekebilirler. Evliliklerine, ilişkilerine dair sorunları kendi içlerinde halletmeye çalışırken, sevdikleri kişilerle sorunlar yaşayabilirler ancak unutmamalılar ki tüm bu deneyimler onları bambaşka bir yapacak. Eğer eşiniz ya da sevgiliniz Yengeç, Akrep ya da Balık burcuysa bahar aylarında onu anlamaya çalışmanızı tavsiye ederim.

Mart ve Nisan ayları durgun geçerken Mayıs ayında aşk hayatlarına büyük dokunuşlar yapacaklar.

Bahar aylarında aşk kapılarını hızlıca çalacak ve her şey bir anda olacak. İlk görüşte aşk olur mu derseniz, hiç şüpheniz olmasın.

2019 yılının ilk ayında ilişkisini ciddiyete dökmek isteyen su burçları Mart ve Nisan aylarında bekleme sürecine girebilir ve bu düşüncelerini bir kez daha gözden geçirmek isteyebilirler.

Boşanma kararı alan su burçları kararlarının arkasında dururken, mayıs ayında kadar ciddi adımlar atacaklar. Ancak Mayıs ayı her şeyi değiştirebilir.

Evli su burçları için bahar ayları adeta nadas ayları olacak.

Sorunlarını ertelemekten ziyade konuşmamayı bilinçli olarak tercih edebilirler.

İlişkisi olmayan Yengeç, Akrep ve Balık burçları eski aşkları ile yeni tanıştıkları bir kalp çarpıntısı arasında kalabilirler.

Aşk hayatlarına dair sağlam adımlar atmak isteyen su burçları için kalplerini dinlendirmek bahar aylarında çok önemli olacak. Nedenine gelecek olursam geçmişe dair kapanmamış yaralar, henüz hayatlarından tam olarak çıkmayan kişiler ile bir sürede daha iletişim halinde olacak.

Kaderin cilvesi denebilecek olaylar yaşarken, flörtlerine isim koymakta zorlanabilirler.

Merak etmeyin su burçları bahar ayları sizin için yenilenme, iç sesinizi dinleme ve yeniden doğuş süreci olacak.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Jüpiter 90'lığı ekonomi sistemlerine vurgu yapacak. Dünyada güçlü konumda bulunan finans kuruluşları ve bankalar ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Teknolojinin azizliğine uğrayan markalara bugünden itibaren yenileri eklenecek. Telefon dolandırıcılığına dikkat!