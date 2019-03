Bugünlerde iç huzurunuzu bozan, sizi sürekli kaygılandıran bir şeyler mi var?

Çevrenizdeki kişilere kalbiniz daha çok kırılıyor ve tahammül sınırınızın azaldığını mı hissediyorsunuz?

Tüm bu duyguları bir kenara bırakmak, yüreğinizi hafifletmek, sırtınızdaki, aklınızdaki yükleri kaldırıp atmak sizin elinizde.



BAKIŞINIZI DEĞİŞTİRİN

İşe, hayata dair bakış açınızı değiştirerek başlayabilirsiniz.

Kolay değil elbette yılların verdiği yorgunluğu bir çırpıda atmak, bu sefer tamam deyip bir anda yenilenmek.

Acıların tortusu ağrıyan kalplerinizi soldurdu belki… İnancınızı kaybettiniz.

Şimdi tüm bu olumsuzluklardan kurtulmak için kararlar almalısınız.

Şikayet ettiğiniz her ne varsa bir kağıda yazmalı, hangilerinden vazgeçebileceğinizin muhasebesini yapmalısınız.

Canınızı sıkan, şikayet etmenize sebep olan şeylere devam mı edeceksiniz, yoksa hayatınıza yeni bir şans mı vereceksiniz?

Çözüm tam olarak sizin elinizde. Tek ve kıymetli hayatınız, ancak siz ona gereken değeri verdiğinizde anlam bulur. Bunu kendinize hatırlatın.

Ruhunuzun detoksunu yaptıktan sonra, huzurun kapılarının size ardına kadar açılacağını da göreceksiniz. Hayallerinize, istediğiniz hayatı yaşamanıza engel olan her şeyden kurtulduğunuzda planlar yapmaya başlayabilirsiniz.

Planlarınızın, hayallerinizin, hislerinizin önündeki tek engel sizsiniz unutmayın ve artık yaşamınıza ket vurmayın. Bu hayat ertelenerek yaşanmıyor. Ve mutluluğun sırrı çok basit, kendinizi sevmekten geçiyor. Birini, işinizi, yaşamı sevmek için kendinizi sevmeniz gerekiyor. Şimdi düşünün, kendi kararlarını alamayan, hayallerini erteleyen, ideallerini başkasına adayan bir insan kendisini sevebilir mi? Hayır. 'Çok kötü özelliklerim var, onları da seveyim mi?' diyorsunuz? Tabii ki!

Kabul edin, sevin ve gerekiyorsa değiştirin.

Bu sizin büyülü maceranız ve kendinizi sevmek en güzel yolculuğunuz.

Elimde sayısız bilet var bu yolculuğa.

Ne dersiniz, denemeye değmez mi?



ASTROGÜNDEM

Venüs-Uranüs iletişimi, gizli olan her şeyi ortaya çıkaracağını işaret ediyor. Sansasyonel haberler bugünden itibaren ardı ardına gelebilir. Özellikle teknolojik olarak dünya devi sayılan Apple, Microsoft, Google gibi markalar kendi yarattıkları teknoloji ile sınanabilirler.