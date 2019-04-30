Dünkü yazıma kaldığımız yerden devam ediyorum.

Ne de olsa mesele Satürn meselesi! Satürn, gökyüzünde disiplin gezegeni olarak bilinir.

Öğretir ve öğrenmek istemeyen kişiyi, yapıyı ve sistemi zorlar.

Satürn Retrosu, önümüzdeki 4.5 ay boyunca halının altına itilenleri ortaya çıkaracak. Çünkü Satürn Retrosu, dünyaya düzen getirmek istiyor ve emek vereni destekliyor. Kısa yoldan para kazanmak isteyenlere ise pek de göz açtırmayacak. Dünyada kendi heybesini doldurmak için farklı ülkeleri sömürenler için de mutlaka planları olacak.

İki gündür Satürn'den bahsediyorum çünkü bu devler devi gezegen bugünden itibaren yaklaşık 4.5 aylık bir gerileme sürecine girecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alırken, bizlere fırsatların yanında aksilikler de sunacak.

30 Nisan'ı bir kenara not almanızı tavsiye ederim çünkü Satürn sahalara iniyor ve evreni sarıp sarmalıyor.

Yıllar sonra bir araya gelen Satürn- Plüton-Ay düğümleri ve tutulmalar, yeryüzüne birçok düzenleme getirebilir. Bu yazımda her ne kadar Oğlak burcunu anlatmış gibi görünsem de aslında hepimiz 2020 yılına kadar Oğlak ruhuna bürüneceğiz.

2019 yılının Ağustos ayına kadar hayatınızda yarım bıraktığınız şeyleri bu döngüde tamamlayabilirsiniz.

Üretebilir, tasarruf edebilir, daha mütevazı olabilirsiniz.

İşte o zaman Oğlak burcu ruhuna bürünen sıçrayışlı günleri arkanıza alırsınız. Size tavsiyem; eğer iş, makam, mekan sahibiyseniz ve özellikle hacimli işlerle uğraşıyorsanız çalıştığınız sektörü, dünyayı biraz gözlemleyin. Dünya daha önce yaşanmamış günlerden geçerken keşke demeyin.

Satürn Retrosu, 2020'ye kadar;

Rejim değiştiren ülkeleri

Krallıkla yönetilen ülkeleri

Yaşlı liderleri

Bankacılık sistemlerini

Kripto paraları

Mülteci kamplarını

Ayaklanmaları

Tarihi ve dini adresleri

Akdeniz'i

Petrol sanayini etkileyecek



ASTRO GÜNDEM

Öğretici gezegen Satürn, bugünden itibaren yaklaşık beş ay boyunca Oğlak burcunda geri gidecek. Bu döngü hayatın akışını değiştirirken; ülke sınırları, dolar, petrol, plastik ve atık sektörü gibi konular dünyanın gündeminden düşmeyecek.