Yarın Türkiye saatiyle 23.12'de Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay, Türkiye'nin burcunda etkili olacağı için ülkemizi yakından ilgilendiriyor. Bir de üstüne dolunayın geceye denk gelmesi, hikmetinden sual olunmaz günlerden geçtiğimizi gösterecek.

Dolunayın etkisiyle, önümüzdeki dört gün boyunca geleceğimizi, kariyerimizi, paramızı ve ne yöne doğru gitmek istediğimizi düşüneceğiz. Akrep dolunayına, aşk ve devrim gezegenleri eşlik edecek.



120 GÜNLÜK SÜREÇ

Öte yandan Venüs- Uranüs kavuşumu da gerçekleşecek. Bu kavuşum, birçok evlilik ve ilişkiye devrim niteliğinde değişiklikler getirecek.

Mayıs ayı itibariyle 120 gün boyunca kadınlar ve çocuklar gündemde olacak. Gökyüzü; kadınlar ve çocuklarla ilgili olumsuz durumlara karşı önlemler alınacağını gösterecek.



GIDA SEKTÖRÜNE DİKKAT!

Bu süreçte güzellik ve estetiğe olan ilgi artacak. Dünyanın savaşları, kavgaları ve kaosları konuşulurken, beslenme alışkanlıklarıyla ilgili yeni trendler de gündemden düşmeyecek. Herkesçe bilinen beslenme kuruluşlarının etik olmayan üretim yöntemleri ve işleyişleriyle ilgili birçok konu ortaya dökülecek. Akrep dolunayı, gıda sektörlerinde yıkım etkisi yaratabilir. Dolunayda, yiyecek-içecek sektöründe önde gelen markaların itibar kaybedebileceğini de belirtmek isterim.



ASTRO GÜNDEM

Venüs ile Uranüs, Toprak burcunda kavuşuyor. Bu, birçok ülkede yangınları ve toprak hareketlerini tetikleyecek. Ayrıca moda devleri ve popüler estetik doktorlarıyla ilgili skandallar da ortaya dökülebilir.