Bu gece ülkemizin öz burcunda gerçekleşecek bir Dolunay yaşayacağız. Hepimizi yakından ilgilendiren etkilere sahip bu gezegen olayının etkilerinden nasibimize düşeni alacağız. Biliyorsunuz ki günümüzün haber merkezi artık sosyal medya. Bu Dolunay, Türkiye'nin öz burcunda aktif olacağına göre sosyal medyada yaşanan bir olay çok büyük kitlelere ulaşmaya devam edecek. Dolunay'da sadece sosyal medya fenomenlerini ya da sosyal medya kavgalarını seyretmekle de yetinmeyeceğiz; bir de üstüne sosyal medya devlerinin sıkıntılarına tanıklık edeceğiz. Dünyaca ünlü birçok satış sitesi hacklenirken, Whatsapp'ın çöktüğünü, Facebook'un yine birtakım iddialara maruz kaldığını, Twitter'ın da bazı ülkelerde kısıtlanmaya gittiğini konuşacağız. 2019 yılının yaptırımlarla dolu Dolunay'ı hızlı bir şekilde gökyüzünde kendi ruhunu ortaya koyarken, insanın da hayatını hızlandıran köşelere dayatmaları olacak. Akrep burcundaki Dolunay, hava burçlarının (İkizler, Terazi, Kova) biraz daha gergin ve sıkışmış hissetmelerine neden olacak. Malum bu ara gökyüzünde hava elementini temsil eden bir gezegen hareketi yok. İkizler, Terazi ve Kova burçları, bu Dolunay'dan en çok etkilenen burçlar olacak. Kendilerini baskı altında hissedebilir, sabırsız ve dayatmacı davranabilirler, dikkat! Hayatı değişmeye başlayan sadece Akrep ve Boğa burçları olmayacak. Diğer birçok burç da değişimi hissederken, 1970-1984 yılları arasında doğanlara, son üç yıldır hayatlarında bir ileri iki geri gidenlere ve istediklerinin, ürettiklerinin tam olarak karşılığını almadığını düşünenlere yeni bir dönem başlatacak. Eğer 1984-1998 yılları arasında doğduysanız, bu Dolunay ile çok daha cesu konuşmalar yapabilirsiniz.