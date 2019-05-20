Merkür sayesinde iletişimimiz hızlanıyor. Şimdi hiç konuşmayanlar konuşacak, çok konuşanların ise açıkları ortaya çıkacak. Bu süreçte hepimiz kaçın kurası olacağız, zihnimiz berraklaşacak. Ne zaman mı? 21 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar... Hem de bu kez Merkür, İkizler burcunda hareket ediyor.



NE UMDUK NE BULDUK

Değişken burçların en hareketlisi ve en hızlı düşüneni olan İkizler burcunun yönetici gezegeni de Merkür. Bu anlamda etkileri kat be kat artacak. Bu süreçte yaşama dair merakımız artacak, iletişimimizi doğru yönlendireceğiz, endişelerimizi kontrol altına alacağız ve sabit düşüncelerimizden uzaklaşacağız. Nedir bu sabit düşünceler? Ne kadar emek verirsek verelim hep aynı sonuca ulaştığımızı, anlaşılamadığımızı, kendimizi iyi ifade edemediğimizi düşünmek mesela… Tabii bir de hayatımızı alt üst eden kaygılar var.

Kolay, açıklayıcı, hatta akıcı bir iletişimi destekleyecek olan Merkür, sorularımızın cevabını bulmamıza yardımcı olacak.

Merkür, İkizler burcunun yönetici gezegeni olduğu için, en rahat ettiği konumda bulunuyor. Bir diğer rahat ettiği konum ise Başak burcu çünkü Merkür, aynı zamanda Başak burcunun da yönetici gezegeni.

Hayaller ile hayatların ayrıldığı bu döngüde, hepimiz gerçeklerle yüzleşeceğiz. Gerçeklere direnen kişiler için hüsran dolu günler yaklaşırken, ne umduk ne bulduk diyenler de olacak. Bu dönemde gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olanlar; pratik, çözüm odaklı, kararlı, hızlı, sorgulayıcı ve mantıklı tavırlar sergileyecek.



YÜZYILIN EN HIZLI AYI

Yüzyılın en hızlı aylarından geçerken, hayatımıza damga vuracak olaylar da yaşayacağız. Ağır gezegenlerin gökyüzündeki retro halini düşününce, zorlayıcı kararlar almamız da gerekebilir.

Kimimiz ailesiyle sorunlarına çözüm yolu ararken, kimimiz mutsuz olduğumuz işimize nokta koyabiliriz.

Merkür'ün İkizler burcundaki seyri, bizi destekliyor. Yani bugün kötü olan, aslında yarını güzelleştirmek için atılan bir adım demektir.

Merkür'ün bu seyri, sorunları çözmek adına olumlu etkilere sahip.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Neptün 90'lığı, uçlarda yaşayan kişileri ve ünlü isimleri gündeme getiriyor. Sosyal medyada gördüğümüz dünyaca ünlü isimlerin, aslında mükemmel olmadıklarını fark edeceğimiz olaylarla karşılaşacağız. Sigorta şirketleri için zor günler başlıyor.