İkizler burcu bugün Güneş'i selamlıyor. 21 Haziran'a yani yaz gündönümüne kadar İkizler burcunda hareket edecek olan Güneş, içimizi ısıtmaya gelirken, kaygılarımızı hafifletirken, aklımızdaki deli sorulara da bir bir cevap verecek. Ancak hemen yazımın başında belirtmek isterim ki, bugünden itibaren gezegenlerin seyri bizleri Temmuz ayındaki tutulmalara hazırlayacak. Bu etkiyi aklınızın bir köşesinde tutmanızı tavsiye ederim. Böylece ani duygu durumunuzun nedenini anlayabilir, kontrolsüz davranışlardan uzaklaşabilirsiniz. Eğer küçük çocuklarınız var ise onların hiçbir neden yokken verdikleri tepkileri de yorumlayabilirsiniz.

Ayrıca bugünler evcil hayvan dostlarımıza da görülmemiş bir hareketlilik verir, bilginize.

Astrolojide yaşam kaynağı olarak adlandırdığımız, Güneş, aydınlanmayı, ışığı ve egoyu temsil eder.

Işığı yöneten Güneş, bulunduğu burcun özelliğini arttırır, onu daha görünür hale getirir.

Güneş'in yeri, burcu ve diğer gezegenlerle ilişkisi çok önemlidir.

Hayat, canlılık, mertlik, cömertlik, bilinç, özveri, dikkat çekmek, otorite, şov, cesaret, şöhret; bu gezegenin temsil ettiği özellikler arasındadır.

İkizler burcu ise; algılamak ve kendisini gözlemle tıka basa doldurmak için doğmuştur. Hareketli ve değişkendirler. Şimdi bu iki etkenin birleştiğini ve bir ay boyunca hayatımızı etkisi altına aldığını düşünün. İletişim gezegeni Merkür, bugün İkizler burcuna geçiyor. Her şey, herkes gücünü artırırken krallığımızı ilan edeceğiz.

Hayata renk katmak isteyip gündeme inat, yeni hobiler peşine takılacağız.

Entelektüel tarafımızı besleyecek yeni kitaplar okumak, yeni yerler keşfetmek isteyeceğiz.

Bu süreçte hobimizi paraya çevirebiliriz.

İç sıkıntımızın bir gün azaldığını ve arttığını düşüneceğiz.

Hayata karşı duruşumuzu esneteceğiz.

Bu süreçte hayattan da keyif almak için yeni arayışlara giren girene...



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Merkür kavuşumu; medyanın bile yetişmekte zorlanacağı gelişmelerin yaşanabileceğini işaret ediyor. Güneş, İkizler burcunda seyahatine çıkarken, Merkür de İkizler burcunda konumlanıyor. İletişim temelli tüm konular mercek altına alınıyor.