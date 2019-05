Mevcut ilişkilerimizde ya da ilişki yaşama ihtimalimizin olduğu insanlarla 'Ne yaparsam yapayım beni görmüyor, dikkatini çekemiyorum, bende mi bir sorun var?' kaygısı zaman zaman hayatları esir alıyor. Peki acaba esas sorun karşımızdaki kişiyi tam olarak tanımamaktan kaynaklanıyor olabilir mi? Birinin nelerden hoşlandığını, gerçekten ne istediğini ve ne istemediğini bilirsek işimiz kolaylaşacaktır. Karakter yapıları da tıpkı parmak izi gibi herkeste farklılık gösterir.

Sizlerle dört günlük bir seyahate çıkacağız. Burçları elementlerine göre ayıracak ve birlikteliklerde doğru iletişim kurmanın yollarını inceleceğiz. Ateş grubu burçlarından başlayıp toprak grubu burçları, hava grubu burçları ve su grubu burçları olarak ele alacağım.

Bu dört günlük yazı dizimin ilk konukları ateş grubu burçları yani Koç, Aslan ve Yay.

KOÇ:

Belki de en önemli adım bu. Ateş grubu bir Koç'a karşı her zaman açık olmalısınız.

Gizemli davranışlardan, üstü kapalı konuşmalardan hoşlanmaz.

Zor bir insandır ve karşısındaki kişinin de zor olmasını ister.

Kolayca elde ettiği hiçbir şey onu heyecanlandırmaz.

Asla baskı altına almaya çalışmayın. Kendini sınırlandırılmış hissettiği an kaçıp gitmemesi için hiçbir sebep yok.

ASLAN:

Aslan burcunu etkilemek istiyorsanız her koşulda ona övgünüzü dile getirmelisiniz. Destek görmediği kimsenin yanında fazladan bir dakika bile durmaz.

Çabuk öfkelenir, öyle ki hangi ara ne oldu da bu kadar öfkelendiğini anlamayabilirsiniz.

Sorun çıkaran değil sorun çözen birini ister hayatında. Yanında her zaman güvende hissetmeniz onun için çok önemlidir.

YAY:

Açık sözlü ve gözü pek insanlardan hoşlanır. Onun karşısında sessiz, sakin bir şekilde otursanız ilgisini kaybedersiniz.

Sevdiği kişinin her durumda yardımına koşar, yapması gerekenden çok daha fazla fedakarlık yapar.

Ateş grubunun en değişkenidir.

Rahat tavırları ciddiyetsiz bir izlenim uyandırabilir ama içinden geldiği gibi davranır.



ASTRO GÜNDEM

Dünya arenasında alim ile zalimi ayrıştıran günler... Mars-Uranüs 60'lığı, NATO'nun peşini bırakmıyor. Gezegenlerin seyri birtakım köklü değişimleri işaret ederken, NATO ülkeleri bugünden sonra kendi içinde ayrışma nidaları atabilir. Akdeniz için yoğun günler kapıda.