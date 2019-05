Bugün toprak grubu burçlarını çekiştiriyoruz. Kendine has özellikleri olan bu ağırbaşlı burçların hayatında yer almak o kadar kolay değildir. Seçici oldukları kadar zaman zaman bencil de olabilirler. Her şeyin mükemmel olmasına dair takıntıları ikili ilişkilerini zora soksa da bu durumdan vazgeçmeleri çok da kolay değildir. Ancak eğer bu burçlardan biriyle beraberseniz ya da gönlünüzü kaptırdıysanız sizler için elbette söyleyeceklerim var. Herkes ve her şey için değişim kaçınılmazdır ve inanın Boğa, Başak ve Oğlak burçları da değişime açıktır. Eğer bu burçların kalbini çalmak, hayatında yer almak istiyorsanız sizler için her burca özel hazırladığım maddelere hadi gelin beraber göz atalım.



BOĞA

İlgi görmediği yerde durmaz. Biraz içine kapanıktır. Onun hayatında olup biten her şeye karşı ilgili davranmalısınız.

En iyi arkadaşı olmanızı bekler. Çok zor sır verir ve eğer verdiği sırrı açık ederseniz sizi sonsuza dek kalbinden çıkarır.

Toprak grubu olduğu için genelde sakin, sessiz bir yapısı olsa da öfkelendiğinde kontrol altına alınması zor biri haline gelebilir.



BAŞAK

Hayatını detaylar üzerine kurmuş bir Başak burcunun karşısında umursamaz davranışlar sergilemekten kaçınmalısınız.

İster yapıcı ister olumsuz hiç fark etmez, eleştiriye kapalıdır. Başkalarının yanında onu eleştirirseniz sizinle bir yola çıkmayacaktır.

Onunla konuşurken süslü cümlelerden uzak durmalısınız, istediğinizi az cümleyle net bir şekilde anlatırsanız ondan beklediğiniz huzurlu ilişkiyi hiç çekinmeden size verecektir.



OĞLAK

Bir Oğlak burcuyla asla inatlaşmamalısınız. Karşısındaki kişiyi baskı altına da almaz fakat inadında ısrarcı olur.

Disiplinlidir ve tam bir işkoliktir. Hayatında bir hedefi olmayan insanlardan hoşlanmaz. Toprak grubunun en hırslısıdır.

Hayatındaki kişinin her koşulda yanında olmasını ister. Yalnız bırakıldığını hissederse arkasına bakmadan gider.



