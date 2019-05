Bugün hava grubu burçlarını yakından tanımaya ne dersiniz? Yaşam enerjileri ile herkesi kendine hayran bırakan İkizler, Terazi ve Kova burçlarının kalbini çalmak için sizin de enerjinizin oldukça yüksek olması gerekir. Neden mi, çünkü beraber oldukları kişilerin kendilerine ayak uydurmalarını isterler. Her ne kadar şu an yazacağım satırlara şaşıracak olsanız da, bu burçların adalet duyguları çok gelişmiştir. Haksızlığa gelemezler ve birisine haksızlık yapmamak için ellerinden geleni yaparlar. Bu durum ikili ilişkilerinin temelini oluştururken aynı zamanda yaşama dair prensipleridir de. Şimdi konuya neden buradan girdiğimi merak ediyorsanız, eğer bu burçlardan biriyle beraberseniz her an ani duygu durum değişikliklerine hazır olmalısınız. Bir anda size dört farklı mevsimi yaşatabilirler. Zorlar mıdır derseniz aslında hayır, yalnızca anlaşılmak isterler.

İKİZLER

Değişen ruh hallerine ayak uydurmanız gerekiyor. Sıkıcı bulduğu hiç kimseyle ilişkisini uzun süreli tutmaz. Eğlenceli yanınızı göstermelisiniz.

Hareket halinde olmayı, yeni şeyler keşfetmeyi sever. Çabuk sıkılan yapıda olan insanlarla anlaşamaz.

Koşulsuz sevgi ve sorgusuz güven bekler. Yapmak istedikleri konusunda ona destek olmazsanız ilişkisini sürdürüp sürdürmemekte tereddüt yaşayabilir.

TERAZİ

Sakin bir ses tonuyla ve tane tane konuşmanız bile sizden etkilenmesi için yeterli olabilir. Tartışmalardan, sesinizi yükseltmenizden hoşlanmaz.

Dürüsttür, bir söz verdiyse mutlaka tutar ve karşısındaki kişiden de aynı tavrı bekler.

İletişim kuramadığı kimselerle vakit geçirmez. Çekingen davranışlar sergilerseniz size karşı mesafesini her zaman korur.

KOVA

Onunla aynı düşünce yapısına sahipseniz ve ortak zevkleriniz varsa; Kova burcuyla birlikte olmak için önünüzde engel yok demektir. Çünkü o kendisine benzemeyen biriyle yapamaz.

Aşık olduğunda aklı uçar gider, sadece duygularıyla hareket eder, aynı şekilde de sevilmek ister.

Hayatın içinde olgunlaşmayı ister, dolayısıyla yerinde sayan, farklılaşmaktan korkan biriyle bir ilişki içine girmez.



ASTRO GÜNDEM

Gezegenler safları sıklaştırıyor. Plüton, Satürn, Güney Ay Düğümü; Oğlak burcuna ikişer derece yakınlıkta. Dünyada Lady Diana'nın ölümü, İngiltere'nin istihbarat birimi hakkında konuşulabilir. Bizim gündemimiz ise yavru vatan Kıbrıs olacak.