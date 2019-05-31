Haziran ayı, geçen ay da bahsettiğim gibi bizleri tutulmalar ayına hazırlıyor. 'Ne var gökyüzünde bu kadar da Temmuz ayından bahsediyorsun?' diyenlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum.

2 Temmuz'da Türkiye'nin yükselen burcu Yengeç'te Güneş tutulması ve 16 Temmuz'da Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşecek.

Sizlere 'Haziran ayı hafızalara kazınacak' demeyeceğim ancak akıllarda uzun süre yer edecek.

Temmuz ayının zeminini hazırlayacak ayın adı ise Haziran 2019 olacak. İsterseniz şimdi Haziran ayının temasına geçelim, bakalım bizleri neler bekliyor...

Yıkıyoruz ancak yapıyoruz da!

2019 yılı tüm dünyada kasırgalar estirirken, bizler de tabii ki kişisel hayatlarımızda payımıza düşeni aldık. Ancak bu demek değil ki 2019 yılı bu şekilde geçecek.

Gezegenlerin hepsi bizleri yeni dünya düzenine hazırlarken, bir tarafta da hayatımız için yeni yapılanmaların temelini atıyor.

2019 yılının Haziran ayı da bu temelleri sağlamlaştıracağımız aylardan biri.

2019 yılının her günü hatta her ayı aynı gibi olsa da geçmişe dönüp baktığınız zaman;

Ne kadar çok sırra şahit olduğunuza şaşıracaksınız.

Eşinizle ya da sevgilinizle ne kadar çok tartıştığınızı fark edeceksiniz.

Kaç kere ayrılma kararı alıp birbirinizle iletişime geçtiğinizi de…

Aile içinde huzursuzluk çıkaranların, laf taşıyanların sonunda ortaya çıktığını göreceksiniz.

Maddi olarak sıkıştığınız noktada kendinizi toparladığınızı biliyorsunuzdur.

İş yerinizde kendinize dost bildiğiniz kişilerin aslında kuyunuzu kazdığını öğrenebilirsiniz.

Birtakım hatalar nedeni ile sorun yaşadığınız ve daha önce affettiğiniz eşinizin ya da sevgilinizin aldatma hikayesi ile karşılaşabilirsiniz.

Maddi olarak destek olduğunuz kişilerin hiç de anlattıkları gibi bir hayat yaşamadığını görebilirsiniz.





ASTRO GÜNDEM

Merkür-Jüpiter karşıtlığı dış politikaya bağlı ilişkileri gündeme getiriyor. Ülkemizden ihraç edilen gıdalar ile ilgili sansasyonel haberler yapılırken, bazı markaların başı ciddi anlamda derde girebilir. Kraldan çok kralcı olanları zor günler bekliyor.