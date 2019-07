Ne çok şey düşünüyor, bir yandan da ne kadar çok şey tecrübe ediyoruz değil mi şu günlerde? Sanki gece birlikte yatıp yine birlikte uyandığımız zihnimizdeki o düşünce kalabalığı yetmiyormuş gibi... Bir yandan ruhsal açlığımız, zihnimizdeki akışa bile yabancı kalan öz benliğimiz, hedeflerimiz, isteklerimiz ve 'keşke'lerimiz… Bizim dışımızda olan mı bu radikal değişikliğin sebebi? Hayır, aslında hemen kabul etmesek de aslında değişen bal gibi de kendimiziz...



EVRENİN YASASI VAR

Her sürecin bir sorumlusu olduğu gibi, hiçbir şeyin evren yasasının dışına çıkamadığını unutmayın. Hedeflerin aslında hayallerimizden öte korkularımızdan uzaklaşmak için bir kaçış da olabileceğini bilin. Hayatta hiçbir şeyin tekrarı yok düşüncesi aklımızın hep bir köşesinde olsa da, zaman ve olaylar farklı adreslerde bizi yine benzer duyguların içine atıyor. Başarı kelimesine olan aşkımız ise her geçen gün ulaşılmaz bir hal alıyor!

Evrenin paha biçilmez enerjisini hayatımıza katarak biçimlendirmeye çalışırken, kadim bilgelerin neyi referans aldığını iyi gözlemlemek lazım. Gezegenlerin mitolojik hikayesi belki bildiğimiz doğrulara çok uzak düşebilir. Var oluşun bir açıklaması varsa, bu hikayelerin de belli olgulara hizmet ettiğini unutmayın.

Tarihi çoğumuz objektif değerlendirmekten uzağız ama geleceğin ve insanlığın gelişiminin devam edeceği, evrende başka yıldızların da olduğu da bir gerçek. Bize düşen ise; belli kalıplara sadık kalırken, kendimizi aramaktan ve geliştirmekten, farklı metotları denemekten asla vazgeçmemek olmalı. Bir insanın olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu varsayarken, gökkubbedeki yıldızları hiçe saymamanızı öneririm. Değişen dünyada, devamlı başarı ve keşfetme üzerine kurulu psikolojilerde geçmişteki medeniyetleri bulmak veya sonsuzluğu keşfetmek an meselesiyken, zihninizdeki sınırları kaldırmanızın vakti geldi demektir.

İnsanlık dünyayı sarsacak keşiflerin döngüsünden geçerken, tarihe de vurgu yapacaktır.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Venüs 90'lığı, topluma mal olmuş büyük insanların büyük günahları olduğunu somut örneklerle fark ettirecek. Bitmeyen Temmuz, bu sefer ilişkilerde skandalları ortaya dökecek. Spor dünyası ve kulüp başkanları hakkında yeni iddialar ortaya atılabilir.