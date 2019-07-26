Temmuz ayında gezegenlerin seyri ve tutulmalar, bizlere hayatımızın karma karışık olduğunu hissettirdi. Halbuki karşımıza çıkan sorunlara sırtımızı dönmek yerine meydan okuduğumuzda, aslında evrenin sadece bize küçük bir oyun oynadığını anlayacağız.

2019 yılının ne kadar hararetli bir yıl olduğunu, kaderin oyunlarının ardı ardına geleceğini sizlere bu köşeden sık sık anlattım. Eğer şansın sizden uzakta olduğunu düşünüyorsanız, bugünlerde yaşadıklarınızı kulağınıza küpe edinin derim. Hiçbir şeyi geçiştirmeyin. Sizi rahatsız eden her şeyi anlamaya ve çözmeye çalışın. Her şeyden önce madem gezegenlerin seyri ve tutulmalar size dağınıklığı gösterdi, siz de düzenleyin. Düzenleyin ki, bugünkü sorunlar devleşip çözülmez bir hal alarak gelmesin.

Hedeflerinizi bir tek siz belirleyip değiştirebilirsiniz, kendi hayatınız ile ilgili bir tek siz karar verebilirsiniz. Bir tek siz biliyorsunuz neyi sevip neyi sevmediğinizi… Gerçekte, kendi hayati kararlarınızı gözden geçirmenize sebep olan günlerden geçerken, gezegenlerin seyrini kendinize destek olarak da görebilirsiniz. Çünkü hayatın zorlu anlarında karar vermek çok daha kolaydır. Örneğin; konuşmadığınız, görüşmediğiniz, hatta biraz iddialı olacak ama arkasından konuştuğunuz insanları hayatınızdan çıkarın. Hayatınızda kendinize yakıştırmadığınız, güvenmediğiniz ve aklınızda soru işareti bırakan insanları yakınınızda tutmayın. Hayatınız bir tane ve en önemlisi 2019 yılından beklentiniz yüksek ise zihninizdeki soruları bir tek sizin cevaplayabileceğini unutmayın.

Mutlu olmak için gerekenin ısrar ve istikrar olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve sakın mücadele etmekten korkmayın! Çünkü hayrıma dediğiniz birçok konunun bir süre sonra şerre açıldığını, şerle karşılaştığımızda ise aslında bizi daha büyük bir dertten ve zorluktan koruduğunu, ruhumuza, hayatımıza büyük öğretiler kattığını fark ederiz. Tecrübenin deneyimleyerek sahip olunduğuna vakıf oluruz. Kim bilir yaşadığınız hayatta kaç kere hissettiniz bu duyguları. İşte bu duyguların adıdır Temmuz!







ASTRO GÜNDEM

Güneş-Neptün uyumsuzluğu; siber saldırıları ve teknoloji savaşlarını, banka ve ülkelerin güvenlik sistemleri üzerinden gündeme getirebilir. Merkür'ün geri hareketi etkisini gösterirken, bir anlık hata ile gündeme gelen ünlü iş insanlarını ve sosyal medya kazalarını konuşabiliriz.