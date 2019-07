Gezegenlerin seyrine göre 2019 yılının en sıcak günlerini arkamızda bırakırken hepimizin hayatında pek çok şey değişti. Ve Güneş'in de ateş burcu Aslan'a geçmesi ile aslında değişmeye de devam edecek. Özellikle Aslan ve Kova burçlarını hedefine alacak. 'Neler olacak?' derseniz, ünlü isimler üzerinden size detaylı örnekler verdim. Simge Sağın gibi 1981 yılında dünyaya gelen, Satürn'ü Terazi burcu olan biriyseniz önce paranın gücünü hissedeceksiniz demektir. Ağustos ayının ilk gününde Aslan burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Bu durum da her Aslan burcu gibi kriterlerinize uygun bir aşka yelken açacağınızı işaret ediyor. Tabii Sağın'ın aşk hayatının uzun süre medya tarafından da gözetlenip çekiştirileceğini de işaret ediyor. 1983 doğumlu Aslan burcu Meryem Uzerli'nin hayatı eskisinden daha çok konuşulacak. Yine farklı bir ilişkiye imza atacak olan Uzerli, ilişkisiyle ilgili eleştirilere maruz kalacak. 1985 doğumlu Aslan burcu Elçin Sangu, 2019'da yeni projesiyle fırtına gibi geri dönebilir diyor natal haritası! Birçok proje kapısını çalarken, aşk hayatındaki fırtına da ses getirecek. 1986 doğumlu Güneş burcu Kova olan İrem Sak, yeni projeleri ile konuşulurken, devam eden dizilerden birine transfer olabilir. Sak, gönül ferman dinlemiyor dediğimiz bir aşka yelken açabilir ve eleştiriler ardı ardına gelebilir. Şunu da eklemek isterim ki; 1986 doğumlu kim olursa olsun 2019'da maalesef ilişkileri eleştirilere maruz kalacak. Ya da inişli çıkışlı, bitmeli başlamalı ilişkisinin esir oldukları için de diyebiliriz. 1992 doğumlu, Natal haritası Oğlak ağırlıklı olan Neslihan Atagül her köşede konuşulacak. Kendisi gibi oyuncu 1984 doğumlu Uranüs'ü Yay olan eşinin kulislerde ne kadar zor biri olduğu konuşulurken evliliği hakkında dedikodular yapılan Aslan burçları arasında yer alacak. 1991 doğumlu, Güneş burcu Koç, Neptün'ü Oğlak olan Bensu Soral, meraklı, küsen bir eşe sahip. Kariyerinde 2019 yılının ilk gününden itibaren adım adım başarıya yürüyen Soral, evliliğinde büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilir.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Satürn iletişimi, para birimlerinin dengelerini değiştirirken, iki savaş gezegeni denizlerde yine birtakım olayların yaşanabileceğini işaret ediyor. Bugünden itibaren bir günde zengin olmak, bir günde her şeyini kaybetmek mümkün. Uluslararası şirketler için zor günler başlıyor.