Aşk ve sevgi adına taleplerimiz artarken, maddi konuları da gündemimize alacağız. Sevginin her şeyin üstünde olduğunu fark edeceğimiz olaylar yaşayacağız. 'Neden?' derseniz, Venüs bugün itibariyle burç değiştiriyor. Venüs, 21 Ağustos'a kadar Aslan burcunda!

Aslan; çok canlı, hayat dolu bir burçtur. Dolayısıyla da Aslan burcundan geçen Venüs; canlı, yakıcı, cömert ve zevk verici bir hale dönüşür. Venüs, oldukça güçlü bir yıldızdır. Ancak Güneş tarafından yönetilen ateş grubundan Aslan çok daha güçlüdür. Bu nedenle yaklaşık 25 günlük bu süreçte yaz aşkları, filmlere konu olacak aşklar birbiri ardına yaşanabilir. Sevginin yarış halinde olacağı bugünlerde 'Aşkta da şansımız varmış' diyeceğiz. İkili ilişkiler bir nebze rahatlayacak.

Bir nebze diyorum çünkü tutulmaların etkisi devam ederken, Merkür'ün de geri hareketi bu sürecin bir kısmında aktif olacak. Venüs'ün Aslan burcundaki seyri; gösterişi, cesareti, güzelliği desteklerken, bir taraftan da 'ben' duygusunu ön plana çıkaracak. Sevgimize olan inancımız, güvenimiz tam olurken, karşılıklı aşkın da peşine düşeceğiz. Sabit etkide olan Aslan burcunda hareket eden Venüs, aynı zamanda bu süreçte başlayan ilişkilerin de uzun soluklu olabileceğini işaret eder. Ancak diğer gezegenlerin seyrinin etkilerini de aklınızda bulundurmalısınız.

Vazgeçmek yerine mücadele etmenin popüler olacağı günler yaşayacağız. İyiliğin ve kötülüğün sınırlarını belirlemek kolay olmamıştı diyebilirsiniz. Çünkü sevgimiz konusunda çok hassas olacağız.







ASTRO GÜNDEM

Venüs-Jüpiter kontağı, Türkiye'nin sınır bölgesinde oluşabilecek hareketliliğe vurgu yapıyor. Temmuz ayının gezegen seyri, askeri hareketliliği gündeme getirmeye devam edecek. Dünyada sözü geçen ülkeler için siyasi kartlar yeniden dağıtılmaya başlıyor.