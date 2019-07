Doğduğumuz anda Güneş'in hangi konumda olduğu astroloji açısından çok kıymetlidir, bir nevi parmak izi görevini üstlenir. Hayat pusulamızda kendinize dair izleri gösteren natal haritanız; gün, saat ve yıl itibariyle önemli bir şifreyi taşır. Kişisel yapıyı ortaya çıkarırken, bir yandan da yaşamla ilgili tüm potansiyeli vurgular. O dönemin kalitesi, yerleşen gezegenlerin güçlü ve zayıf etkileri bu sayede yorumlanır.

Doğduğumuz an Ay'ın etkisine maruz kalırız. Ay, dünya astrolojisinde ve mitolojide dişil bir enerjiyi temsil eder. Kurduğumuz her türlü duygusal bağı, dürtüleri ve bilinçaltı davranışları işaret eder.

İletişim olmadan yaşam olmaz. Merkür, namı mitolojiye kadar uzanan bir etkiye sahiptir, iletişimi temsil eder. Fark etmeye, farkındalığa, zihinsel gelişime, çevre faktörlerine duyarlı olmaya kadar giden bir serüvene eşlik etmemizi sağlar.

Güneş, bizim kimliğimizdir. Ego, kariyer, eril enerji etkisi ve gelişim dönemimiz artık belli bir olgunluğa kavuşmuş demektir. Güneş, işte tüm bu gezegenler kombinasyonuna renk ve kalite katmak için vardır.

Sonuca ulaşmak için mücadele şarttır. Mücadelenin ruhunu temsil eden Mars, hangi yaşta olursak olalım bize hem çocuksu, hem de güçlü bir yürek verecektir. İstediğimizi almak, hedef belirlemek, sahip olduklarımızı koruyabilmek için savaşmayı temsil eder. Mars etkisi, nasıl bir mücadele sembolü taşıdığımızı da vurgular.

Bereket, şans ve felsefe… Dinginliği, bilgeliği ve bolluğu temsil eden Jüpiter; aynı zamanda haritamızda şans döngüsünü de ifade eder. Kaliteli bir dönem geçirmek, zaaflarımızı, inançlarımızı, toplumdaki duruşumuzu ve eğlence anlayışımızı; hem maddi, hem de manevi etkilerle önümüze sunar.

Öğrendiklerimiz hayatın artısıdır. Yok oluş ve ölüm olgusu yeniden doğuşu temsil eder. Satürn işte bu etkiyi yaşamlarımıza kazandırır. Edindiğimiz tecrübeler, verdiğimiz sınavlar ve her irade bize yanlış ve doğruyu gösterecektir. Satürn; sağlıklı bireyler olmamıza öncelik eder, bize yön gösterir.







ASTRO GÜNDEM

Mars-Ay düğümü ilişkisi; Türkiye'nin yer altı kaynaklarını ve kültürel değerlerini tarihsel boyutta ele alacak. Bilinmeyen değerler ortaya çıkarken, uluslararası tarih örgütleri ile iletişimimiz artabilir. Merkür gerilemesinin son üç günündeyiz. Dünya, sarsıntılı olaylara şahit olabilir.