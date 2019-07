1 Ağustos'ta yaşayacağımız Yeniay ile Merkür gerilemesi de artık yavaşlamaya başlayacak ve bize de derin bir nefes aldıracak.

Hem de öyle bir nefes ki, 'Oh be' diyeceğiz. Temmuz ayında hepimizi hırpalayan bu süreç olmaz işleri de başımıza getirdi. Ağustos ayına taze, yeni bir başlangıç yapmaya bugünden hazırlanın derim.

Merkür düz seyrine geçmeye hazırlanırken, 11 Ağustos'a kadar Zodyak'ın en duygusal burcunda yani Yengeç'te hareket edecek.

Yengeç burcundaki Merkür' ün 10 günlük planları nelerdir?

Haksızlıkları ortaya çıkaracak.

Düzensiz olan her şeyi daha da karıştırarak 'Kaostan düzen doğar' lafını bir kez daha hatırlatacak.

Aşkın sorumluluğundan, iş sorumluluğundan kaçanları ağır sınavlara tabi tutacak.

Sahip olduğumuz herkesi, tüm varlıkları anaç duygularla korumamızı sağlayacak.

Hızlı ancak duygu dolu kararlar aldıracak.

Geçmişimizle yüzleştirecek.

Temmuz ayı içinde biten ilişkileri tekrar gündeme getirecek.

Kırılıp dökülen kalpler hassasiyetini korurken, haksızlık yapıp kıranlar bir bir geri dönecek.

Uzun zamandır cesaret edilmeyen konulara da el atacak ve gerekli özgüvenin sağlanmasına yardımcı olacak.

Aidiyet, aile, sahip olunanlar, var olan tüm güçle korunacak.

Geçmişin aslında geçmediği fark edilip unutulmayan konular tekrar ama tekrar açılacak.

Karar alma mekanizması çok daha hızlı hareket ederken, duygular askıya alınamayacak.

Aklın yolu ile kalbin yolu birbiriyle kesişirken, kendi eksikliklerimizle yüzleşemediğimiz için ya da kendi baskın yönlerimizle başka şansımız olmadığını düşündüğümüz için adım atmaktan çekindiğimiz günler de geride kalacak.

Merkür'ün geri hareketi esnasında hak etmediğinizi düşündüğünüz şeyler yaşadıysanız, haksızlığa karşı güçsüz kaldıysanız ve kendi değerinizden şüpheye düştüyseniz evren, 1 Ağustos'ta sizin için dönmeye başlayacak.







ASTRO GÜNDEM

Venüs-Neptün iletişimi, dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'ı ve dini değerleri hedefine alıyor. Bağımsızlığını ilan etmek isteyen ülkeler bugünden sonra dünya gündemini karıştırabilir. Siyasi isimler hakkında yayılan spekülatif haberler hızını artıracak.