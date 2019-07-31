Kara delik gibi hepimizi içine çeken Temmuz ayına inat öyle bir Ağustos var ki önümüzde; hepimizin içini rahatlatacak, hayatımızı toparlamamıza yardım edecek. Türkiye saati ile 05.13'te Aslan burcunda başlayacak Yeniay, uzun zamandır gökyüzündeki toprak burçlarına inat ateş burcunda gerçekleşecek ve bize cesaret verecek. Ama unutmayın, 2019 yılının kara delik gibi geçen Temmuz ayını atlatmak da Ağustos ayının ilk gününde Aslan burcunda yaşanacak Yeniay ile olmayacak.

Dünyaya tur attıran, depremlerle dünyayı sallayan, liderleri bile köşeye sıkıştıran, Angela Merkel'i titreten Temmuz ayı kolay kolay unutulmayacak. Ne kadar zor bir aydan geçtiğimizi, hepimizi yorduğunu, yüzleşmelerin, hesaplaşmaların ağır olduğunu, birçok kişinin hayatının yönünü değiştirdiğini, şehir, meslek değiştirenlere bile 'Yok, olmuyor artık' dedirtip eski günlerine geri dönmek zorunda kaldığını hatırlatmak istiyor.

Aslan burcundaki Yeniay, gökyüzünde toprak burcunda hareket eden gezegenlerin elinden yönetimi alıyor. Ateş burcuna teslim olan Ay ve Güneş, Mars'ı ve Venüs'ü de diğer koluna takarak gündelik hayatımızı yakından etkileyecek, aşk hayatımızı, ilişkilerimizi, sevme şeklimizi yükseltecek, toparlayacak ve daha cesur olmamızı sağlayacak etkileri sunuyor.

Bu ay daha çalışkan, daha azimli, daha hırslı, aynı anda 40 işi birden yapabilen bir hale geleceğiz. Ateş burcundaki Yeniay'ın tek bir kusuru var. Yeniay gerçekleşirken, hava burcunda hiçbir gezegen hareket etmeyecek. Bu durum da havadaki basıncın, belirli ülkelere göre nemin inişli çıkışlı olacağını işaret edecek.

Aynı zamanda küçük çocukların, yaşlıların ve hayvanların yine dönemsel olarak ara ara sıkıntıya girebileceklerinin haberciliğini yapacak.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Neptün uyumsuzluğu, 1954 doğumlu birçok kişinin ve en başta da Almanya'nın başbakanı Angela Merkel'in sağlığını konuşturacak. Bugünden sonra mülteci kampları ve Meksika sınırı, tüm dünyanın gündeminde daha çok yer almaya başlayabilir.



